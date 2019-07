Dit zijn de plannen voor café In den Bocht in Hoeven

En daarbij is zo goed als alles in eigen beheer gerealiseerd. Zo lopen op de grote plafondbalken symbolisch de koeien naar de bocht. Een omheinde ruimte waar in het verleden verdwaalde koeien werden verzameld en weer opgehaald. Nu is het als 'huiskamer' geopend.



De naam In den Bocht is niet afgeleid van het feit dat het toevallig in een bocht ligt. Ilse: ,,De naam De Bocht is afkomstig van de omheinde ruimte waar koeienjongens de verdwaalde beesten verzamelden. Schetsen van de koeien waren toen de enige manier om de rechtmatige eigenaar terug te vinden. Dit pand is vanaf 1850 bewoond en al die tijd is hier een bocht geweest. Johannes van Meel en Antonia Christianen begonnen in 1877 een tapperij. Enkele jaren later met een vergunning. De Bocht heeft heel veel eigenaren gehad. En sinds vorig jaar zijn wij dat.”