Dit zijn de plannen van kerkenkoper Adrie Kuijstermans in Stampersgat

De plannen met de sinds 2012 uit de eredienst onttrokken Martelaren van Gorcumkerk werden vrijdagavond gepresenteerd aan de Stampersgatse bevolking. Die waren in groten getale naar de kerk gekomen. Kuijstermans liet de toespraken graag aan anderen over. ,,Ik kan lekker kletsen maar niet in het openbaar‘’, zei de Standdaarbuitense ondernemer in religieus erfgoed. In zijn eigen dorp kocht hij eerst de parochiekerk, waarna hij in 2016 ook met de Bernardusparochie tot overeenstemming kwam over de Stampersgatse kerk.

Quote Dat er reuring komt in Stampers­gat, is wel duidelijk. Hans Wierikx, Wethouder Halderberge

Samenstichtingsvoorzitter William Vermunt nam zijn dorpsgenoten mee in de centrumplannen, waarin de kerk een centrale plaats in neemt. Architect Maaike Westinga zoomde in op de plannen, zoals die in ontwikkeling zijn. Wethouder Hans Wierikx was vooral blij dat een man als Kuijstermans gelooft in plannen als deze, maar was nog voorzichtig over het tempo. ,,De plannen zijn nog pril, er moet nog veel gebeuren. Maar dat er reuring komt in Stampersgat is wel duidelijk.‘’

Quote We staan voor een giganti­sche opgave met honderden leegstaan­de kerken en kloosters. Erik van Merrienboer, Gedeputeerde Noord-Brabant

Kuijstermans had zelfs gedupteerde Erik van Merrienboer naar Stampersgat weten te halen. Bij het aanhoren van de plannen, haalde hij juist de voet van het gaspedaal. ,,Laten we juist tempo maken. De provincie staat voor gigantische opgaves met honderden leegstaande kerken en kloosters. Dat geldt voor de totale bouwopgave van in Brabant nog zo'n 120.000 huizen.‘’ Van Merrienboer zag die synergie wel ontstaan in de kerk, waar hij vanuit zijn geboorteplaats Oud Gastel in zijn jonge jaren op uitkeek. ,,De kerk is dan weliswaar niet meer in functie met deze gezonde bestemming, waar de initiatiefnemer uiteraard ook een boterham aan moet kunnen verdienen, maken we het gebouw weer een beetje heilig.‘’ Wat de gedeputeerde betrof zal het aan de provincie niet liggen. ,,Ik zeg: schouders eronder.‘’

Tegenzin