Dit zijn de nieuwe schooldirecteuren in Halderberge

Voor Borgesius, waar het bijzonder onderwijs onder valt is Karin Goverde-Ossenblok benoemd tot nieuwe directeur van De Bukehof als opvolger van Manfred Werger, die sinds vorig jaar aan het Lodijke in Bergen op Zoom is verbonden. Goverde-Ossenblok is afkomstig van basisschool De Blokwei in Roosendaal.