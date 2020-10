Dit zijn de mensen die het Herstaco stadion weer op de kaart gaan zetten

De Smalle Pijp

Michael Kamphuis is in Roosendaal bekend van De Smalle Pijp op de Markt. ,,Na dertig jaar had ik het daar wel een beetje gezien. Elke vrijdag en zaterdag tot 06.00 uur werken", zegt hij. In een klein hoekje van het stadion begon hij met zijn catering service. ,,Puur bezorgen, meer niet. Dat was de bedoeling maar het is hard gedaan. We wilden de grote keuken van de brasserie best hebben. Toen vroegen de investeerders of we geïnteresseerd waren in de hele horeca.”