Dit zijn de meest dierbare plekken van deze Roosendalers in hun stad

De plek waar je de liefde van je leven vindt. Dierbaarder kan haast niet. Nicole van Nijnatten (38) weet hoe dat voelt. ,,Het was in 2005 met carnaval dat ik op zaterdag naar café De Raatskelder ging. Ik ben geboren in Zegge, maar voel me al zo lang een echte Tullepetaon. Met carnaval moet je in De Raatskelder zijn, altijd gezellig. Daar kwam ik mijn man tegen, hij zou op zondag meegaan met de otobusrellie. Twee maanden later met Koninginnedag sloeg de vonk over, wéér in De Raatskelder. Op een liedje van Jan Smit zeiden we voor het eerst 'Ik houd van jou'. Waar we ons vrijgezellenfeest hebben gevierd? Waar anders dan in De Raatskelder! We komen er met de carnaval nog steeds, samen met onze twee jongens.''