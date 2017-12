Dit zijn de genomineerden voor het Sportgala Breda

BREDA - NAC is een van de drie genomineerden voor de titel Sportploeg van het jaar in de gemeente Breda. Tijdens het sportgala op donderdag 22 februari neemt NAC het op tegen de voetbalvrouwen van VV Bavel en Triatlonvereniging Breda.

NAC promoveerde dit jaar naar de eredivisie. De vrouwen van Bavel werden kampioen in de eerste klasse en wonnen de districtsbeker. De triatleten promoveerden naar eredivisie, wat de tweede promotie is in vier jaar.

Sportman

In de categorie Sportman van het jaar gaat het tussen de winnaar van vorig jaar tennisser Mattwé Middelkoop, judoka Roy Meyer en hockeyer Floris Wortelboer. Middelkoop pakte de titel vorig jaar, in 2017 won hij zes toernooien, Meyer werd 3e op het EK en won de GP in Den Haag. Wortelboer maakte zijn debuut in Oranje en was in die selectie de verrassing op het EK.

Sportvrouw

Bij de vrouwen zijn de genomineerden wielrenster Sophie de Boer, atlete Anne van de Wiel en turnster Femke van Brunschot. De Boer is lid van wielervereniging Breda en won dit jaar de wereldbeker veldrijden. Van de Wiel won het Brabants kampioenschap meerkamp en pakte met Sprint zilver op het NK voor teams. Femke van Brunschot eindigde als tweede op het NK balk en zesde op de meerkamp.

Sporters met beperking

Bij de sporters met een beperking zitten wielrenner Davy Mertens, wheeler Bart Pijs en discuswerper Albert van der Mee.

Sporttalent (m)

Bij de genomineerde sporttalenten bij de mannen zit Richelor Sprangers die vanuit de NAC-jeugd is doorgedrongen tot de selectie en daarnaast in oktober werd opgeroepen voor het nationale elftal van Haïti. Hij neemt het op tegen Julian de Leeuw die goud pakte bij het NK speerwerpen bij de Jongens A en wielrenner Axel Roks die goud won op het NK en verder alle 22 wedstrijden won waar hij in 2017 aan deelnam.

Sporttalent (v)

Bij de vrouwen zijn de genomineerde sporttalenten volleybalster Demi Korevaar, voetbalster Caitlin Dijkstra en (beach)volleybalster Emi van Driel. Korevaar zit in het Talent Team Papendal en jeugd Oranje onder 18. Dijkstra is aanvoerster van Oranje onder 19, waarmee ze de halve finale van het EK bereikte. De 16-jarige Van Driel werd 2e op het NK voor senioren en 2e op het EK onder 18.

De vrouwen van VV Bavel. © Foto Gino van Outheusden

Triathlonvereniging Breda met van links naar rechts: Izar van Gool, Ewout Buijs, Sander de Bart, Guido Jonkers © TV Breda

Caitlin Dijkstra © W Vzoeren

Anne van der Wiel © SCS/Erik van Leeuwen

Sophie de Boer © photo: Cor Vos

Roy Meyer © Getty Images Europe

Matwe Middelkoop © Foto: SCS/Sander Chamid

Floris Wortelboer (links) © Foto: SCS/Ben Haeck