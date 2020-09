Dit zijn de genomineerden voor de Cultuurprijs Roosendaal

Volgens de jury was er dit jaar minder te kiezen dan andere jaren, omdat de coronacrisis zich ook in de Roosendaalse cultuursector liet voelen. Maar de uitreiking gaat toch door, met als doel de cultuurmakers en -liefhebbers in de gemeente ‘een hart onder de riem te steken en het belang van cultuur nog eens te onderstrepen’.

Stichting Heerl’k

Heerl'k werd in 2015 opgericht om de jaarlijkse kerstmarkt in het dorp te redden, maar al snel kwam er veel meer bij. Intussen organiseert de stichting een hele lading activiteiten in Heerle, waaronder Koningsdag, Straatspeeldag, Halloween en het Winterfeest. De rode draad in al die activiteiten is het levendig en leefbaar houden van het dorp.

TONG IV

In de tentoonstelling TONG IV ‘Send in the Clowns’ - inmiddels niet meer te zien in het Tongerlohuys - gingen kunstenaars Koen Vermeule, Q.S. Serafijn, Gijs Assmann, Berend Hoekstra en Judith Krebbekx ‘de dialoog aan’ tussen hun eigen werk en stukken uit de collectie van het museum. Zo ontstond uit bestaand werk een heel nieuw verhaal.

De Vrouwen van Wanten

Theatermakers Sofie Habets en Romy Rockx uit Roosendaal timmeren vanuit Rotterdam aan de weg als De Vrouwen van Wanten. Ze maken voorstellingen voor jong en oud, voornamelijk op locatie. Een klaslokaal, plein of weiland; als het maar niet voor de hand ligt, want hun doelgroep bestaat uit publiek dat niet snel naar het theater komt.

De uitreiking is 20 november in Cultuurhuis Bovendonk. Dan wordt ook de Oeuvreprijs uitgereikt, de Jongerenprijs vervalt dit jaar.