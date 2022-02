Dit zijn de genomineerden voor de Cultuurprijs Roosendaal 2021

Een enkele genomineerde had zonder corona niet eens bestaan: De Nieuwe Optocht was een interactieve wandelroute van kunstenaars Geert Vlieger, Anne Leijdekkers en Iris Frankhuizen om het gemis van de 'echte’ optocht te verzachten. En het statement van genomineerde Jazz750 om hun kerstvoorstelling naar 27 maart te verplaatsen, dat lof van de jury oogst, was er zonder de pandemie ook niet geweest.



Muzikant Joost Verbraak en filmmaakster Marieke de Bra werden allebei genomineerd vanwege hun vermogen om hokjes af te breken. Het in de nazomer goed bezochte theaterfestival Op De Grens completeert het vijftal.



Er is dit jaar ook weer een jongerenprijs. Taptoe-trompettist Jim Wildhagen (14) en fotografe Isa de Jong (22) - bekend van de buiten-expositie De Heldenketting op de muren van De Kring - zijn de kanshebbers.



De stembussen openen maandag 14 februari om 12.00 uur via cultuurprijsroosendaal.nl.