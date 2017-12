Dit zijn de 5 grootste verkeersknelpunten in Roosendaal

Boven deze Roosendaalse situaties staat de mentaliteit van veel weggebruikers. ,,Hieronder vallen voor mij de scooters die de verkeersregels aan hun laars lappen en tegenwoordig ook de mensen die op de fiets of in de auto met hun mobiele telefoon bezig zijn.''

1. Rotonde Van Beethovenlaan

2. T urborotonde op de Burgemeester Freijterslaan

Voor aanpassingen liggen er tekeningen. ,,De beste oplossing is een ingrijpende. Wij hebben geadviseerd de tunnel door te trekken tot voorbij die kruising en het verkeer op de Burgemeester Freijterslaan dus onder de kruising door te laten rijden. Dat vond de gemeente erg gortig, maar nu wordt gedacht aan aanpassingen. De rotonde voelt erg onveilig, vaak gaat het daar bijna mis. Het belangrijkste is dat het fietspad verder van de weg komt te liggen. Daarnaast zijn er meer kleinere aanpassingen.''

3. Leemstraat

Een advies van VVN dat omstreden wordt gevonden, is dat er aan de Leemstraat geen fietspad komt. Omdat het niet kan, is de conclusie van een werkgroep waar VVN deel van uitmaakte. ,,Daar sta ik nog steeds achter. Er zijn alternatieven voor de fietsers, waarvan er toen slechts 27 op een ochtend zijn geteld. Ik krijg nog steeds boze mails en telefoontjes over de Leemstraat. Vergeet niet dat de ondernemers ook aan tafel zaten en hebben ingestemd. Maar er is naar het oordeel van de werkgroep geen ruimte voor een apart fietspad en bovendien wil de gemeente Rucphen hier niet aan meewerken. Het was gewoon geen gelukkige keuze om de Nelson Mandelaweg op de Leemstraat aan te sluiten.''