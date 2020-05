Dit wensen lezers hun moeder toe: ‘Hopelijk zijn we snel weer samen’

moederdagVoor veel gezinnen wordt het een bijzondere moederdag. De kinderen die thuis wonen bedanken hun moeder omdat in deze tijd extra veel van een ouder gevraagd wordt. En dan zijn er de oudere kinderen die hun moeder al even niet in levende lijve gezien hebben. Daar is het gemis groot.

Voor een aantal moeders heeft BN DeStem een boodschap, namens hun kinderen.

Anneke Siebrand uit Dorst

Volledig scherm © eigen foto

Allerliefste mam. Zondag 10 mei; mijn verjaardag en Moederdag. Dubbel feest! Hierbij een dikke proost op jou lieve mama en op nog heel veel mooie jaren met elkaar! Dikke knuffel en veel liefs, Marieke

Elly Frijters uit Breda

Lieve (o)ma, Wij, Esmee, Cas en ik willen je enorm bedanken voor alles wat je altijd voor ons doet en dat je altijd voor ons klaar staat. Niks is teveel. Zelfs in deze tijd met de corona en jij die in een risicogroep valt, doe je nog alles wat mogelijk is voor ons. Niks is te gek. Hele fijne moederdag lieve (o)ma, hopelijk kunnen we snel met z’n allen weer samen zijn en dank je wel voor alles! Veel liefs, Esmee, Cas en Ingrid Frijters

Lotte Snoeren uit Roosendaal

Ik ben Noël en ben 4 , mijn zusje heet Esmee en is 1. Wij willen onze mama in het zonnetje zetten omdat ze altijd leuke dingen met ons doet en paard rijdt met ons en ze is lief en knap. Mijn mama is heel mooi en gek. Oma typt omdat ik nog niet kan schrijven. Ik hoop dat mama in de krant komt. Groetjes van Noël en Esmee

Mijke Boudens uit Roosendaal

Volledig scherm © eigen foto

Hierbij wil ik Mijke Boudens verrassen met een onwijs leuk idee van BN de Stem. Ze is een echte super moeder. Opvoeden, werken, fun voor de kids. Niks is te gek. Super trots op haar. Paul van den Maagdenberg

José Caron uit Den Hout

Een hele dikke knuffel voor (O)ma José uit Den Hout, die altijd voor ons klaar staat! Liefs Stef, Bas en Marly uit Den Hout

Marischa van der Lek-Schraven uit Terheijden

Graag had ik zondag een mooie Moederdagtaart bezorgd willen hebben bij Particulier Verpleeghuis Martha Flora in Bavel voor alle werkende moedertjes Waaronder onze dochter Marischa van der Lek die zondag gewoon moeten werken in deze moeilijke tijd. Heel veel liefs, en suc6 met de actie. Marije Schraven

Anny Oprins uit Rijen

Lieve oma, Geen visite, geen knuffels, geen zelfgemaakte chocoladecake! We missen je en denken aan je! Fijne Moederdag! Liefs Thomas, Stijn, Sem, Jip, Lotte en Ole

Bep van Dreunen uit Zevenbergen

Volledig scherm © eigen foto

Ik wil graag mijn moeder bedanken voor alle steun, wijsheid en liefde die ik van haar krijg. Mijn moeder is erg zorgzaam en je kan altijd bij haar terecht. Ik woon zelf in Noorwegen en zie haar dus niet zo vaak als ik zelf zou willen. Door Corona weet ik niet eens wanneer ik haar weer in de armen kan sluiten en dat doet me veel verdriet. Mama ik hou heel van je en hoop je snel weer in het echt te zien. De meisjes missen je ook. Groetjes van Wendy van Dreunen

Oma van Dommele uit Stavenisse

Volledig scherm © eigen foto

Wij wensen onze oma van Dommele uit Stavenisse een fijne moederdag, we missen oma wel nu ze niet kan oppassen met het corona virus. Dikke kus van Sabine en Sven. Groetjes Josefine van Dommele

Jeanne Aanraad uit Bergen op Zoom

Lieve ma, je hebt altijd voor iedereen klaargestaan, nu geniet je zelf in de Moermont waar fantastisch voor je wordt gezorgd! Je bent een geweldige lieve moeder. We houden van je. Ben en Jeannine

Wilma Peeters-van Kuik uit Roosendaal

Volledig scherm © eigen foto

Hee Mam! Hier even wat groetjes uit Gent. Het is maar 100 kilometer maar voelt in deze tijden toch net de andere kant van de wereld. Hopelijk tot snel! Dikke kus en een fijne dag! Lieve groeten, Nick

Heleen Walter-de Weerd uit Breda

Lieve Heleen. Al jaren ben je mijn bonus moeder ondanks deze gekke tijd wil ik je bedanken voor alle fijne jaren. Dikke kus. Monique Walter

Jopy van der Velden uit Etten-Leur

Volledig scherm © eigen foto

In deze bizarre periode waarin papa en jij gedwongen zijn thuis te blijven wil ik je zeggen dat ik trots ben op hoe jullie dit samen ondergaan. Een broer en een schoonbroer verliezen zonder afscheid te kunnen nemen is bizar maar voor jullie helaas realiteit. Toch proberen jullie op de beste manier dit grote verdriet samen een plekje te geven! Lieve mam maak er met papa een fijne Moederdag van. Je ziet ons op afstand. Dikke kus, Saskia

Jeanne de Leeuw uit Teteringen

Volledig scherm © eigen foto

Lieve mama, op 14 maart hebben we afscheid van papa genomen en vanaf 15 maart heb ik je niet meer kunnen bezoeken. Wat een verdrietige tijd voor ons allemaal. Ik ben ontzettend trots op jou, hou nog even vol lieve mam, ik hou van jou. Dikke knuffel, Hanneke

Mevrouw van Belt uit Dorst

Lieve mam. Houd nog even vol, voor je het weet zit je weer bij ons in de tuin aan de pineau en proosten we op het leven! Liefs Monique

Amy den Reijer uit Oosterhout

Volledig scherm © eigen foto

Lieve mama. We zijn pas 12 dagen samen. Dit is je eerste moederdag. Ik vind je nu al de liefste mama. Kusjes Tiano den Reijer

Ina van Ginneken uit Rucphen

Lieve mutti, We zijn megatrots op je hoe jij je door deze moeilijke tijd heen slaat. We hopen dat we je heel snel een dikke knuffel kunnen geven. We houden heel veel van je. Dikke kussen Annemiek en Karolien

Oma Klaassen uit Lage Zwaluwe

Lieve ma , oma Klaassen. we missen je nu wel hoor , Maar gelukkig hoef jij je krantje niet te missen. Dat iedere dag trouw bezorgd wordt bij de GANSHOEK . Waardoor - gelukkig voor jou - de dag toch omvliegt. En na het oplossen van de puzzels je daar weer andere bewoners blij mee maakt. Wat doe je het ontzettend goed, lieve vrolijke altijd opgewekte ma. Wij wensen dat je nog heel wat jaartjes de krant mag lezen. Liefs, je kinderen.

Alida Vermaat uit Dinteloord

Volledig scherm © eigen foto

Lieve ma, helaas niet naar Kos met moederdag, maar na de coronaperiode gaan we weer met ons drieën op reis. Een fijne moederdag en een goede gezondheid toegewenst. Liefs van Patrick en Petra

Karin Peeters uit Klein Zundert

Volledig scherm © Shoots and More

Lieve mama, je bent niet alleen de liefste moeder, maar ook mijn beste vriendin. Dankjewel voor alles! Liefs Rachelle

Christine van Althuis uit Teteringen

Volledig scherm © eigen foto

Lieve mama, Je werkt nu heel erg hard in het ziekenhuis en willen jou daarom even in het zonnetje zetten. We houden heel veel van je. Liefs Anouk en Lieke

Louise Grootenboers van den Kieboom uit Oosterhout

Volledig scherm © eigen foto

Lieve mam. Een speciale moederdag vandaag want je bent jarig en je staat in de krant. Hoe vind je dat? Een hele fijne moederdag vandaag. Kan me geen betere moeder wensen. Heel veel liefs, je dochter Tonny

Jo Römgens uit Breda

Ha die ma. Al wekenlang mogen we niet bij jou op visite komen, en dat is beslist niet makkelijk voor iemand die elk bezoekje als een feestje ziet. Gelukkig is het personeel van de IJp geweldig! Ze verzorgen en vermaken de bewoners op een bewonderenswaardige manier! Hou vol ma, we blijven zwaaien en bellen! Zodra we weer mogen gaan we weer lekker thee drinken op de Burcht! Liefs Ineke

Julia Don uit Breda

Volledig scherm © eigen foto

Lieve mama. Afgelopen jaar ben je jouw man verloren en dat heeft jou veel verdriet gedaan. Ik zou heel graag van de gelegenheid gebruik willen maken om te vertellen hoeveel wij als gezin van je houden en hoe trots we op je zijn, hoe je jouw leven oppakt. Je staat nog steeds klaar voor Jan en alleman, gaat eropuit, onderhoudt vriendschappen als vanouds. Mijn moeder is een echte topper! Ik hoop dat we jou hiermee een hart onder de riem kunnen steken. Op de foto zijn we samen tijdens de vakantie afgelopen zomer in Zwitserland. Papa was toen kort overleden, maar gelukkig hadden we daar toch mooie geluksmomentjes. Groetjes Arjan, Femke, Luna en Milan Don

Jozien Heesters uit Geertruidenberg

Volledig scherm © eigen foto

Lieve mama. Zo dichtbij en toch zo ver weg. Geen knuffel voor altijd wel van binnen. Daarom via deze weg een lieve knuffel van ons alle drie. Waarom? Omdat jij het hebt verdiend. Liefs van je meiden Rachel, Claudia en Esther

Leny Fraaij uit Zevenbergen

Volledig scherm © eigen foto

Moederdag zonder de fysieke aanwezigheid van mijn moeder is zoiets als het strand zonder de zee! Gelukkig kunnen we elkaar wel bellen, maar het is na al die weken zonder elkaar nog steeds heel moeilijk! Met mijn moeder op afstand is mijn leven niet helemaal compleet. Ma, ik mis je heel erg en hoop dat we elkaar snel weer een knuffel kunnen geven. Dikke kus van Helen en natuurlijk ook van Hans, Rick en Isa

Len Friese uit Breda

Voor de meest fantastische lieve altijd positieve moeder Len. We houden van je coenca! Ik wens je nog mooie gezonde liefdevolle jaren toe. Liefs Annemarie

Cobie Freijsen uit Etten-Leur

Wil graag mijn lieve moeder in het zonnetje zetten! Wij wonen in Gelderland ( Duiven ) dus we zien elkaar niet zo vaak en nu al 3 maanden elkaar niet gezien. Hhopelijk mogen we elkaar gauw weer een knuffel geven! Liefs van Lindsey Sandra en Fabian

Elly Janssen-de Bont uit Breda

Volledig scherm © eigen foto

Onze moeder kunnen we niet gelukkiger maken dan wanneer we met het hele gezin op visite komen. Helaas zit dat er dit jaar niet in maar we zijn supertrots hoe jullie je er doorheen slaan. En hopen dat we snel weer een feestje mogen bouwen. Veel liefs, kinderen kleinkinderen en achterkleinkinderen

Addy de Hoon uit Rijen

Lieve mama. Wat geniet ik van onze momentjes; samen chillen op de bank, fietstochten in de zon en natuurlijk elke avond trouw onze puzzel achterin deze krant! Bedankt voor je onvoorwaardelijke steun, ik hou van je! Liefs, Renee

Jannie van Gent uit Etten-Leur

Lieve mama (en oma), we willen jou bedanken voor alles wat je doet voor ons. We zijn altijd welkom om een nachtje te logeren en om een hapje en een drankje te doen. Bedankt en hopelijk tot snel! Dikke kus uit Amstelveen van Catelijne, Stef en Loek

Jo van Strien-van Gompel uit Oosterhout

Volledig scherm © eigen foto

Lieve mam. Dank je wel dat je al 80 jaar altijd voor iedereen klaar staat. Hiermee wil ik jou graag in het zonnetje zetten. Elly

Cynthia en Mariska Wagenaars uit Hoogerheide en Woensdrecht

Ik wil graag mijn lieve schoondochters, Cynthia en Mariska een hele fijne moederdag toewensen, ze verdienen dit en ook een geweldig compliment hoe ze het thuis allemaal prima redden samen. Carien Wagenaars

Bets van Dongen uit Geertruidenberg

Volledig scherm © eigen foto

Lief moedertje. Zoals elk jaar laat ik weten dat je de allerliefste moedertje ben. Nu zitten we helaas in een vervelende tijd. Pa, die weken in ziekenhuis heeft gelegen en nu revalideert. Ik weet dat je het zwaar hebt, maar je doet het heel goed. Afgelopen periode heb je laten zien dat je een sterke vrouw bent en altijd voor ons pa klaarstaat. In juli, word je 80 jaar en ik hoop/wens dat pa het samen met ons thuis kan vieren en op jou proosten. Lief moedertje, voor ons ben je de beste en liefste, en dat we maar lang samen met jou het leven kunnen vieren! Veel liefs. Hans & Ingeborg van Bekhoven.

Astrid de Hooge uit Heerle

Graag zou ik mijn moeder in het zonnetje zetten, nog geen 8 maanden geleden is ze haar grote liefde verloren. Zo trots hoe ze het oppakt, ondanks alle tegenslagen, is ze zo sterk.... mama je bent mijn beste vriendin en grote held! Ik hou van je! X Lijn

Lijsje Niemantsverdriet-de Jong uit Tholen

Volledig scherm moederdagwens Lijsje Niemantsverdriet-de Jong © eigen foto

Ik zou graag ons moeder en oma Lijsje Niemantsverdriet de Jong willen feliciteren met haar 103 jarige verjaardag en tevens Moederdag die we al lang niet hebben kunnen bezoeken vanwege een bezoekverbod in verzorgingshuis ten Anker in Tholen. Veel liefs en groetjes van Cor en Corrie, Patrick en Fabienne, Jolin en Kelly.

Bet Aerts uit Breda

Volledig scherm © eigen foto

Ik wil even melden dat ik 100% de liefste moeder heb en dat vinden mijn broer en twee zussen ook. Maar vooral de kleinkinderen en achterkleinkinderen kunnen bij mijn moeder terecht . Achterkleinkinderen en kleinkinderen slapen nog graag bij oma omdat ze verwend worden . Dus bij deze wil ik mijn moeder Bet Aerts bedanken. Ook namens onze Kees, Marie en Trien dat we de liefste moeder hebben die we ons kunnen wensen. Co

Toke Rokx-Heeren uit Sint Willebrord

Fijne moederdag samen met papa, groetjes Gerda en Ron

Jeanne Marijnissen uit Made

Volledig scherm moederdagwens miranda marijnissen © eigen foto

Lieve Mam en Oma. Je bent de liefste, de leukste, de grappigste, de zorgzaamste, de stoerste, en de beste oma en moeder van allemaal. We houden van je. Hele fijne moederdag toegewenst. Dikke kus, Nikki & Miranda

Tonnie Spitters uit Made

Voor mij is deze moederdag speciaal omdat mijn moeder afgelopen maandag op dodenherdenking een open hartoperatie heeft ondergaan. Gelukkig hebben de artsen op tijd ontdekt dat het een noodzaak was dat dit moest gebeuren. En daarom vind ik dat mijn moeder in het zonnetje gezet moet worden met deze tweede kans in het leven, de operatie is erg goed gegaan en ik ben dan ook erg dankbaar. Ma het gaat je goed nu nog revalideren en daarna langzaam de draad weer oppakken. Groetjes van je zoon Aris.

Claudi Lugtenberg uit Oosterhout

Volledig scherm © eigen foto

Hallo. Ik ben Jasmijn en ik ben 8 jaar. Ik mag van mama een mail sturen naar jullie. Ik zou het heel leuk vinden als mijn moeder in de krant komt. Ze heeft mij de laatste tijd met Corona heel veel geholpen met schoolwerk. Voor mij is ze een van de bijzonderste mensen die ik ken want ze is de liefste moeder ooit en lekker die van mij en van mijn broer Tim. Ik hou heel veel van haar! Groetjes van Jasmijn Lugtenberg uit Oosterhout

Mevrouw Huijsmans uit Oud Gastel

Volledig scherm moederdagwens joleen huijsmans © eigen foto

Lieve ma, we denken aan jou op deze moederdag. Veel liefs en kusjes van de kinderen.

Corrie Vernimmen uit Oosterhout

Volledig scherm © eigen foto

Mijn moedertje is 17 April 80 geworden. Zorgt al meer dan 10 jaar voor onze hulpbehoevende vader. Heb haar nog nooit horen klagen of zeuren. Heb onnoemelijk veel respect voor haar. Zij verdient het écht om eens vernoemd te worden. Groetjes, Connie Vernimmen

Nel de Nijs- van de Merbel uit Dinteloord

Ze is niet mijn moeder maar mijn oudste zus. Zij verving mijn moeder die heel jong stierf. Nelleke’s dag zeg ik altijd. Dus bij deze wil ik haar bedanken. Zoals normaal ieder jaar gaat niet. Van haar zus Gerda Agterdenbos Van de Merbel.

Tonny Thijssen uit Made

Volledig scherm © eigen foto

We wensen mama en oma Tonny een heel fijne, welverdiende moederdag! Als drie trotse dochters zijn we heel blij met haar sportieve, gezonde en creatieve spirit, ook in deze lastige periode. Ze staat altijd klaar, ook voor haar kleinkinderen Roos, Mees-Marijn, Fréderique, Dorith en Julotte. Een dikke knuffel van ons allemaal! Angela Thijssen (Doornspijk), Sylvia Thijssen (Bavel) en Isabel Thijssen (Driebergen)

Susan Jaspers uit Woensdrecht

Volledig scherm © eigen foto

Dag MOEDER-dag ! Deze moederdag en de verjaardag aanstaande woensdag zullen helaas ingevuld worden zonder bezoek en cadeau’s. Echter het nu toepasselijkste geschenk dat we je nu wel kunnen geven is de wens : ‘blijf gezond en houd vol!’ Liefs, André & Josepha uit Putte-City.

Marga Bouwmeester uit Breda

Lieve lieve oma Marga, puzzels van duizend stukjes zijn voor jou inmiddels geen probleem. Je belt zelfs al met FaceTime en daarom ben je toch niet echt alleen. Wij zijn supertrots op wat je allemaal doet en je weet het, alles komt snel weer goed, wij zijn super trots op jou! Marcia, Enza, Maria.

Ciska van der Pluijm-Weterings uit Hank

Volledig scherm moederdagwens Ciska van der Pluijm © eigen foto

Lieve Ciska, Vanwege je slechte longen kunnen we niet langs komen om je te kussen en te knuffelen met Moederdag. Daarom willen we je op deze manier een hart onder de riem steken. Hopelijk tot snel weer in t eggie! En dat we weer een lekkere cappuccino kunnen gaan drinken samen. Vele kusjes van je (achter)(klein)kinderen.

Lisette van Groesen uit Made

Volledig scherm Moederdagwens Lisette van Groesen © eigen foto

Lieve ma, dit jaar willen we je via deze weg laten weten dat je een supermoeder en geweldige oma bent, en dat we heel veel van je houden! We vinden het heel jammer dat we elkaar nu veel minder zien. Hopelijk kunnen we snel weer met zijn allen aanschuiven voor de friet! Liefs Jaimy, Jordy en Saskia

Louise van Gils uit Zundert

Volledig scherm Moederdagwens vicky oostvogels © eigen foto

Vorig jaar hadden we tijdens het laatste concert van Julio Iglesias onvergetelijke momenten. Nooit gedacht dat dit door gezondheid en Corona de laatste zou zijn. We hebben alle vertrouwen op een vaccin en een gezellige moederdag in 2020! Vicky Oostvogels

Betsy van Hoof en Albertje van Hoof uit Rijsbergen

Graag wil ik een groet van liefde overbrengen aan mijn vrouw Albertje en moeder Betsy. Ik ben 8 mei opgenomen in het ziekenhuis en kan niet bij haar zijn. Vandaar deze groet van haar man Kees van Hoof uit Rijsbergen nu liggend in het ziekenhuis.

Berrie Teuben uit Oosterhout

Volledig scherm moederdagwens berrie teuben © eigen foto

Hoi mam. Al 38 jaar ben je de belangrijkste vrouw in mijn leven. Ondanks de vele telefoontjes en een bezoekje op afstand mis ik je knuffels enorm. Bij deze stuur ik een knuffel jouw kant op en wens je een hele fijne Moederdag toe. Liefs Jozien

Ria Vermeeren uit Breda