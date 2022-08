Dit weekend vallende sterren kijken bij sterrenwacht of in de eigen achtertuin

OUDENBOSCH/DORDRECHT - Vanwege de voorbijrazende meteorenzwerm Perseïden regent het vrijdagnacht vallende sterren. Zelfs vanaf een donkere plek in de achtertuin zouden mensen de meteoren kunnen zien, al kan de volle maan nog roet in het eten gooien.

Omdat er vrijdag een volle maan is, organiseert sterrenwacht Tivoli in Oudenbosch dit jaar niets bijzonders voor deze meteorenzwerm. Die zorgt voor flink wat bijlicht en daardoor is het lastiger om de meteoren waar te nemen. De sterrenwacht wil mensen niet teleurstellen.

Sterrenwacht Mercurius in de Biesbosch verwacht dat de heldere meteoren wel degelijk te zien zijn. Er wordt weinig bewolking verwacht en dat is juist ideaal. Die meteoren zijn overigens geen enorme stukken steen die door de lucht scheren, legt een medewerker van de sterrenwacht uit. Het zijn heel kleine stofdeeltjes of zandkorrels die van de komeet Swift-Tuttle afbreken en met 60 kilometer per seconde de dampkring binnenkomen. Die korrel zelf is natuurlijk niet te zien, maar wel het lichtspoor rondom de zandkorrel die daar verbrandt.

Geen telescoop nodig

Mensen kunnen voor vrijdagavond reserveren om bij de sterrenwacht in Dordrecht langs te komen. Dit is noodzakelijk, omdat de sterrenwacht denkt dat het vrijdag erg druk wordt. Omdat de zon pas ondergaat om 22 uur, wordt er gestart met een presentatie. Daarna gaan de toeschouwers samen naar buiten om het schouwspel te zien. Niet door een telescoop, want meteoren moet je juist met het blote oog bekijken.

Mensen kunnen die dus ook vanuit de eigen achtertuin zien, zolang ze maar op een donkere plek gaan zitten en niet in de richting in de richting van de maan te kijken. Er zullen de hele avond en nacht vallende sterren te zien zijn, maar het hoogtepunt is zaterdagochtend vlak voor zonsopgang.