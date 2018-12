Dit was het Roosendaalse nieuws dat journalist Alfred de Bruin het meest bijblijft

Frappante verhalen bij kaarslicht en glühwein in Nispen

28 december NISPEN - Het is winters koud, niet bepaald de temperatuur die je je voorstelt bij een voorstelling in een openluchttheater. Maar in Nispen zijn ze niet voor een gat te vangen. Met vereende krachten heeft het bewonersplatform een prachtige tent over het theater heen gezet. Binnen branden kaarsjes in een grote vuurschaal, op de banken liggen kussentjes en dekens die bezoekers om zich heen wikkelen en de bar verkoopt glühwein.