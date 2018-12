Dit was het Halderbergse nieuws dat journalist Wim van den Broek het meest bijblijft

De stemming verandert als de voorzitter van de vliegclub de krant belt. Een reclamevliegtuigje is even buiten de baan van vliegveld Seppe neergestort. We stappen in de auto. Nog geen vijf minuten later informeert Chris Neidt van het reclameluchtvaartbedrijf me dat zijn piloot Hans van der Linden in ‘het oog van Seppe’ is omgekomen. ,,Ik zag het gebeuren. Hij stortte achter de bomen neer met een kist vol brandstof. Hans had geen schijn van kans.”



Omdat de A58 is afgesloten, rijden we via binnenwegen Bosschenhoofd in. Ik minder vaart als de trieste afloop wordt verteld. Ter plekke heeft een ooggetuige de crash deels gefilmd. We maken een afweging of de beelden geschikt zijn voor onze site en proberen op en rondom het vliegveld mensen te spreken. Aangeslagen reacties.