Dit vindt de politiek van een glamping in Rucphen

RUCPHEN - Op enkele kritische vragen van de PvdA na, was er gisteravond tijdens de gemeenteraad vooral waardering voor het plan van het Roosendaalse echtpaar Arnold dat een voormalig rundveebedrijf aan de Kerkstraat in Rucphen wil ombouwen tot glamping (glamorous camping).

Of de gemeente in de gaten houdt of de glamping-in-wording niet gevoelig is voor zogeheten ondermijnende criminaliteit, wilde Mathieu van der Meijs weten. ,,Hoe zit het met de seizoensgebondenheid en de controle van illegale bewoning? En speelt daarin de omvang, die u kleinschalig noemt, een rol?"

Controles op criminaliteit

Wethouder René Lazeroms zei dat sinds de problemen rond Fort Oranje in Rijsbergen, de controle op de vier campings in Rucphen is verstevigd. ,,Maar dat geldt niet voor alle bedrijven, want er zijn er ook die zich keurig aan de regels houden. Ik ga ervan uit dat dit nieuwe bedrijf onder de normale controle zal vallen. De frequentie kan nu echt nog niet vastgesteld worden."

Volgens Lazeroms valt niet precies aan te geven of een glamping met 37 plaatsen (waaronder luxueuze safaritenten, gewone plaatsen en een trekkersveld) plus zes studio's in een vroegere veestal 'kleinschalig' is. ,,Wij zien een bedrijf van deze omvang als passende aanvulling op het bestaande aanbod van campings en chaletparken in onze gemeente. Er is voldoende rekening gehouden met groenaanplant, het is een serieus plan dat zorgvuldig is voorbereid."

Zienswijzen