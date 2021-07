Dit vervallen restaurant in Roosendaal krijgt een tweede leven als pizzeria: ‘Alsof ik een spookhuis binnenliep’

Creatieve duizend­poot Joris Wijnen is nog altijd dat fantasie­rij­ke jongetje van twaalf

10 juli HOEVEN - Op je 24e de jeugdcultuurprijs Halderberge winnen, is dat niet vreemd? ,,Vreemd? Het is een eer. Ik ben dan wel 24, in mijn hoofd leeft nog steeds dat fantasierijke jongetje van twaalf.‘’ Aan het woord is Joris Wijnen uit Hoeven, creatief contentmaker.