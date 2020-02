Dit verandert er dit jaar aan de optocht van Tullepetaonestad

Bram Linders, hoofd van de commissie Optocht: ,,We zien in Roosendaal en om ons heen dat carnavalsoptochten het steeds moeilijker krijgen, dat willen we proberen voor te zijn.’’

Vandaar dat de Roosendaalse carnavalsstichting vorig jaar al een begin heeft gemaakt om te komen tot ‘Optocht 2.0‘. Linders: ,,We gooien niet alles in één keer om, maar we voeren ieder jaar een paar veranderingen door. Groot en klein.’’

Oud: Publieksprijs en geluidsnorm

Quote We zien in Roosendaal en om ons heen dat carnavals­op­toch­ten het steeds moeilijker krijgen, dat willen we proberen voor te zijn Bram Linders, Stichting Carnaval Roosendaal Vorig jaar werd bijvoorbeeld al de publieksprijs in het leven geroepen, waarbij mensen langs de kant via de site van stichting konden stemmen op wat volgens hen de beste act van de stoet was.



Daarnaast werd er een geluidsnorm ingevoerd; geluidsinstallaties mogen niet meer dan 95 dB produceren. Dat moet voorkomen dat zeulbands niet meer worden overstemd door beukende boxen.



Daar is ook op gehandhaafd, zegt Linders. ,,Niet iedereen vond dat leuk - de jeugd had er wat moeite mee - maar we kregen hier eerder wel klachten over uit het publiek.’’

Nieuw: cameratoezicht

Dit jaar introduceert de Stichting cameratoezicht langs de route. Op zes plaatsen komen mobiele camera’s te staan, daarmee kan vanuit het raadhuis op de Markt alles live gevolgd worden.



Linders: ,,Dat kan voor incidenten in het publiek zijn, maar ook gaten of technische mankementen in de optocht snel te zien en op te kunnen lossen. Dat was vroeger zoeken, nu kunnen we met die camera’s 90 procent van de route live in de gaten houden.’’

Ook nieuw: extra prijzen

Daarnaast worden er drie nieuwe prijzen ingevoerd: de Prinsenbeker, de Narrenbeker en de Sjampetterbeker. De criteria voor die prijzen worden ieder jaar steeds opgesteld door de bijbehorende pakkendrager, de jury gaat over de toekenning van die trofee. De bijbehorende beeldjes zijn ontworpen door oud-prins Ruben van de Ven.



Daarmee stijgt het aantal te verdelen prijzen in de 66e editie van de leutstoet naar 32. Dit jaar strijden er 52 deelnemers om de ereplaatsen. Dat is iets minder dan de 56 van vorig jaar, zegt Linders. ,,Je ziet wat vergrijzing, er is bijvoorbeeld een zeulband met leden op leeftijd, die zien de optocht niet meer zo zitten.’’

Volledig scherm De nieuwe Sjampetterprijs, Prinsenprijs en Narrenprijs. De beeldjes zijn ontworpen door oud-prins Ruben van de Ven. © Stichting Carnaval Roosendaal Verder zegt Linders dat er ook jongere deelnemers wellicht zijn afgehaakt vanwege die geluidsnorm, maar het deelnemersaantal is volgens hem nog geen reden tot zorg. ,,Qua grote wagens hebben we er met 17 juiste een paar meer dan vorig jaar.

En verder?

Alle veranderingen worden na de stoet uitgebreid geëvalueerd. Voor volgend jaar wil de Stichting weer een paar stapjes zetten. Grootste verandering dan moet de verdeling van het prijzengeld worden. De Stichting wil in 2021 overgaan op een systeem met startgeld, dat moet er voor zorgen dat meer deelnemers financieel wat overhouden aan hun deelname.