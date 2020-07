Dit Roosendaalse schoonmaakmiddelbedrijf breidt uit: tussen de 6 en 10 nieuwe banen

TriStar, dat reinigingsmiddelen voor de industrie produceert, was al lang op zoek naar een plek om uit te breiden. ,,In Roosendaal hebben we zowel het kantoor als de productie en opslag. We liepen al een aantal jaar vast wat opslagmogelijkheden betreft", vertelt Van den Berg.

‘Deze kans krijg je maar één keer’

Nieuwbouw was in eerste instantie het plan. ,,We hebben met een aannemer gekeken om dat te kunnen doen in de regio, maar dat was een gigantische investering. Daarna zijn we gaan kijken of we Roosendaal konden verlaten en richting Moerdijk, of zelfs naar de randstad, te gaan. Uiteindelijk diende zich de kans aan om de grond van de achterbuurman te kopen. Die kans krijg je maar een keer. Na driekwart jaar onderhandelen, hebben we het pand gekocht."