Dit profielwerkstuk van twee Roosendaalse scholieren krijgt prijs voor waterinnovatie

,,We hebben onderzocht wat voor invloed vervuiling van drugs heeft op drinkwater en rioolwater", vertellen vwo-leerlingen Lieke Lastdrager en Christel Brugmans. ,,Een duidelijk experiment opstellen was ons hoofddoel. Met onze proef kunnen leerlingen beseffen hoe erg de situatie is. Het zuiveren van drugresten uit rioolwater kost veel moeite. Wanneer er steeds meer drugsafval bij komt, wordt filteren moeilijker waardoor er meer drugsresten in ons drinkwater komen. Daar moet iets aan gebeuren."

Proefje

De twee vwo'ers hebben zelf een proef op de som genomen. ,,We hebben bekerglaasjes met minuscuul kleine kreeftjes gemixt met cannabisolie", legt Lieke uit. Cannabisolie is een natuurlijk product gemaakt van de cannabisplant, bekent van wiet en hasj. "Het resultaat was dat alle kreeftjes stierven binnen 24 uur, ongeacht de hoeveelheid cannabisolie."

In Nederland zijn XTC en cannabis populair, wat betekent dat ons land eruit springt met vervuiling van water door drugs. ,,Het drugsgebruik in Europa neemt steeds meer toe en in Nederland wordt het ook alsmaar erger", vertelt Christel. ,,Vandaar dat we dit onderwerp hebben gekozen. Veel mensen hebben niet door wat de hoeveelheid drugs in ons land doet met het water. Dat kreeftjes er snel door dood gaan betekent niet dat het een directe bedreiging is voor de mens, maar als het probleem groter wordt, dan kan onze gezondheid ook in gevaar komen."

Knappe Waterhoofden

Vrijdag presenteren Lieke en Christel hun stuk in Den Haag. Ze moeten binnen tien minuten de jury van Knappe Waterhoofden overtuigen waarom hun werkstuk het beste is. ,,Ieder groepje komt met een innovatief idee voor hun probleem. Wij hopen dat met ons makkelijke proefje het drugsafval veroorzaakt door jongeren verminderd", zegt Lieke. ,,Het is een soort maatschappelijk voorlichtingsmiddel."

Biologieleraar Hans Mulder tipte de jury na het lezen van het profielwerkstuk. ,,Ik moest toen ik over de prijs las meteen denken aan het werkstuk van Lieke en Christel", vertelt Mulder. ,,De manier waarop ze hun onderzoek hebben opgezet met bijna geen ervaring is heel netjes. Ik ben trots op ze."

Winnen...?