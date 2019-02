Dit paar uit Stampersgat wandelt de wereld rond

Wandeltochten van 80, of vaak 100 kilometer. Ze doen het nu iets rustiger aan, maar in die 24 jaar liepen ze meer dan de omtrek van onze planeet. 42.000 kilometer zijn er onder hun voeten vandaan gelopen. ,,Ik liep hard als hobby, maar dat vond Jan niet zo leuk", vertelt Jo in hun woning in Stampersgat. ,,Toen zijn we geïntroduceerd bij een Vlaamse wandelclub, de Sint Jansstappers. We waren verkocht."