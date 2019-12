Dit nieuws bleef journalist Wim van den Broek het meest bij van 2019 in Halderberge

Vurig bidden bij de Glory Assembly Bible Church Roosendaal

12:14 ROOSENDAAL - Een hele jonge kerk is de Glory Assembly Bible Church, van evangelische snit. In Nederland zijn er tot nu toe twee afdelingen: een in Eindhoven met zo’n 30 leden en een in Roosendaal met zo’n 40 leden. Grotere afdelingen zijn er in India en zuidelijk en westelijk Afrika.