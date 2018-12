Dit nieuws bleef journalist Henk den Ridder het meest bij van 2018 in Roosendaal

Roosendaal mag trots zijn op Roosendaal

Het schijnt in de aard van de stad Roosendaal te liggen. Waar inwoners van omliggende steden vaak prat gaan op de plaats waar ze wonen, wordt Roosendaal vaak een gebrek aan trots op de eigen stad toegeschreven. Zal wel met de aard van de stad te maken hebben. Decennia lang ging de Roosendaler ‘s morgens vroeg naar de fabriek om snoepjes, bezems, gloeilampen of pakken koffie te maken. Geen fratsen. Werken! Geen op-de-borst-klopperij, maar eelt op de handen. Met het vieren van Roosendaal 750 Jaar zagen we de verrassende andere kant van de stad en zijn inwoners. Er ontstonden nieuwe verbindingen tussen verenigingen en stichtingen die gingen samenwerken. Roosendalers verrasten elkaar met kunstuitingen op hoog niveau. ,,Het moet een feest door en voor de Roosendaler worden”, zei voorzitter Cor Verbogt van de stichting Roosendaal 750 Jaar vlak voor de feestmaand september begon. Dat is gelukt. Juist door samen te werken aan grote producties ontstonden dwarsverbanden waar de stad de komende jaren nog veel plezier aan kan beleven. En dat was nou precies de bedoeling.