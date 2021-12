Dit nieuws bleef journalist Coen Hagenaars het meest bij van 2021 in Roosendaal

Waarom zet deze Nispense kweker zijn veld vol hennepplan­ten? ‘We willen dit gewoon eens proberen’

NISPEN - Staat dat perceel van boomkwekerij Liwardi aan de Heijbeeksestraat in Nispen nou serieus vol met hennepplanten? Jazeker. Vezelhennep, welteverstaan, onbruikbaar in joints. ‘Even the whole field won’t get you stoned’, staat er op waarschuwingsbordjes langs de weg te lezen. Nee, hier kunnen alleen de natuur- en duurzaamheidsjunks high van worden.

20 december