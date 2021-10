Dit nieuwe project moet verbinding creëren tussen Roosendaalse wijken

ROOSENDAAL – Met spuitbussen in de hand en enkele prikkelende activiteiten is donderdag in graffitihal The Loods het startschot gegeven voor ‘Arts and Sports 2 Go’.

Dat project brengt kinderen uit Kortendijk en Westrand, ongeacht hun achtergrond, met elkaar in verbinding. De ochtend begint voor de leerlingen van drie scholen van KPO te Kortendijk en De Appel uit Westrand met een actief spelletje Annemaria Koekoek.

Iedereen meedoen

Daarna vertelt KPO-directeur Ad Paantjens hen dat het zo belangrijk is dat iedereen mee kan doen aan sport en cultuur. ,,Maar we willen van jullie weten wát we precies gaan organiseren, anders gaan de volwassenen dat bepalen.”

Deze ochtend moet een goede naam voor het project worden bedacht, dat een jaar lang van kracht blijft. Kinderen wordt gevraagd zelf erover te denken, daarna te overleggen met hun leeftijdsgenoten en vervolgens tot een winnende naam te komen. Het eindresultaat is ‘Arts and Sports 2 Go’, met als ondertitel ‘Everyone is the same’. Paantjens: ,,In een vergadering hadden we zelf nooit zo’n leuke naam kunnen verzinnen!”

Graffiti spuiten

De kinderen krijgen van Remco van den Beemd van The Loods een vliegensvlugge workshop in graffiti spuiten, om vervolgens grote doeken met de net bedachte slogan in te kleuren. Samenwerken is volgens hem belangrijk, maar hij vindt het sowieso leuk dat dit georganiseerd wordt. ,,Zo geven we ze al op jonge leeftijd mee dat je niet illegaal graffiti hoeft te spuiten. Daar hebben we een hartstikke mooie plek voor.”

Volledig scherm Het nieuwe project Arts and Sport 2 Go is donderdag van start gegaan in grafitihal The Loods. ,,We geven ze al op jonge leeftijd mee dat je niet illegaal graffiti hoeft te spuiten." © Pix4Profs/Peter Braakmann

In de loop van het jaar worden sport, kunst en cultuur ingezet om verbinding te creëren tussen de wijken. De precieze invulling moet echter nog blijken, zo meldt Pauline Uijtdehaag van CultuurCompaan – een van de organisaties die samen met gemeente Roosendaal, WijZijn Traverse, SSNB en de vier scholen het project heeft opgezet. ,,We zijn nu gestart met de leerlingen, maar de volgende stap is de ouders erbij te betrekken. We vullen activiteiten expres van te voren niet in, want we willen dat het vanuit de kinderen en de wijk zelf komt."