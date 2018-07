Dit moet je weten over het Daylight Festival op Seppe

Vrouw rijdt dwars door voortuin en knalt tegen huis in Oud Gastel

16:41 OUD GASTEL - Op de Meireweikes in Oud Gastel is een automobiliste woensdagmiddag dwars door een tuinhekje geramd en vervolgens tot stilstand gekomen tegen een woning. Dat gebeurde nadat de vrouw de macht over het stuur verloor.