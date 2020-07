Dit moet je weten als je in Essen (B) gaat tanken of bier halen

Alwel in Roosendaal­se wijk Langdonk in gesprek met bewoners

6:00 ROOSENDAAL - De Roosendaalse wijk Langdonk ligt de komende periode onder de loep van wooncorporatie Alwel. Niet alleen omdat alle laagbouwwoningen van Alwel in die wijk worden verduurzaamd, maar zeker ook omdat Alwel met de huurders in gesprek wil gaan over de leefbaarheid in de wijk.