Dit kun je verwachten op festival ROOTS Live in Roosendaal

Het semi-akoestische duo Spider & The Fly heeft het hart verpand aan The Rolling Stones. Zoals oorspronkelijk ook The Stones zelf, komen deze Roosendalers uit de blues.



Ze kleden bekende en minder gekende songs uit en bieden ze een metamorfose: It's only rock & roll but I like it, ook akoestisch. Luider klinken de elektrische gitaarsolo's van plaatsgenoot Jasper Verstraaten in Farstreet. Naast een enkele eigen compositie ligt de inspiratie daar bij (blues)rockende helden als Gary Moore, Rory Gallagher, Jimmy Hendrix en Eric Clapton in Cream.