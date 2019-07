Dit koppel geeft cursussen macrofotografie: ‘Mensen motiveren verder te kijken’

Vakantiefoto's stromen binnen, foto's maken is gemakkelijk geworden. Mooie foto's maken blijft echter een kunst. 'Macrofotografie als kunst' is nieuw en bijzonder.

Sluipwesp

Leoreta Vezaj kwam zeventien jaar geleden uit Kosovo naar België. Daar vond ze werk als model en als make-up artiest. Edwin Brosens is fotograaf, maakt foto's van mensen, van de natuur en vooral en in het bijzonder van insecten. Onlangs stond in deze krant dat hij, als eerste in Nederland, de sluipwesp Javra opica gesignaleerd had.

Twee jaar geleden ontmoetten Edwin en Leoreta elkaar bij een evenement in Roosendaal, waar ze beiden voor hun beroep waren, hij om foto's te maken en zij om te schminken. Die ontmoeting heeft hun leven helemaal veranderd. Ze bleken geïnteresseerd in elkaars werk, werden verliefd en doordat hun beider passies, fotografie en creativiteit, samenkwamen ontstond 'Macrofotografie als kunst'.

Verbeeldingskracht

En op die manier maken zij samen van een realistische foto een kunstwerk, dat sterk op een schilderij lijkt. Het oorspronkelijke beeld blijft herkenbaar maar door met kleuren en licht te werken wordt het meer abstract en of surrealistisch. Vanwege de kracht van de verbeelding noemen Edwin en Leoreta hun werken: Feeling Art.

Moderne techniek

Onder deze titel exposeerden ze eerder in het arboretum in Kalmthout, de heemtuin in Rucphen en in Brussel en Mechelen. ,,Overal waren de bezoekers verrast en enthousiast", zegt Edwin. Met de moderne techniek is veel mogelijk. Wel vormen compositie en traditionele technieken als belichting, sluitingstijd en scherpte de basis in de cursussen van Brosens en Vezaj. Volgens hen is 'Macrofotografie als kunst' voor iedereen met een gewone spiegelcamera te doen. ,,Maar", zeggen ze, ,,net als bij sport is de ene mens er beter in dan de andere."

En verder: ,,Mensen motiveren om er ook mee te beginnen en andere kunstenaars te ontdekken, is voor ons een belangrijke reden om ons werk te laten zien en cursussen te geven. In die cursussen ervaren mensen hoe ze naar beelden kijken en dat het ook anders kan. Feeling Art is een fotostijl gebaseerd op verbeelding die bij ieder mens anders is en zich blijft ontwikkelen.”