‘Dit kan Roosendaal wel gebruiken’: Enthousiasme over plannen voor de Sint Jan

Stembu­reaus in woonzorg­com­plexen Halderber­ge alleen voor eigen bewoners

12 januari OUDENBOSCH - Bijzondere stembureaus krijgt Halderberge niet alleen op de gemeentewerf in Oudenbosch, ook de stemlolaken in de woonzorgcomplexen zijn speciaal. In die zin dat ze alleen toegankelijk zijn voor mensen, die er wonen.