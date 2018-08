Dit is waarom de haven van Oudenbosch een 'buitengewoon beroerd' seizoen heeft

Lodder spreekt zelfs van de slechtste zomer in de vijf jaar dat hij de Oudenbossche haven exploiteert. De laatste jaren groeide het aantal passanten voortdurend en het doel is om tussen de 2500 en 3000 per jaar uit te komen, maar dat zit er dit jaar niet in. Sterker nog: het aantal waterrecreanten neemt voor het eerst in tijden flink af. ,,Ik ben best triest'', zegt hij. ,,Op dit moment moet ik hopen dat ik de 1200 haal. Dat is gewoon heel slecht.'' Daarmee levert de haven zo'n 29 procent in ten opzichte van vorig jaar. Die flinke dip heeft volgens Lodder drie belangrijke oorzaken.

Reden 1

Allereerst waren er de bijzonder hoge temperaturen van juli, die voor Oudenbosch eerder minder dan meer waterrecreanten opleverden. ,,Als het zo heet is, zoeken mensen eerder groot water op dan een stadshaven. Die wordt al snel veel te warm'', legt Lodder uit.

Reden 2

Daarnaast werd eind juli besloten om de Marksluis bij Oosterhout open te zetten, om de kwaliteit van het water te waarborgen. Ook al een gevolg van de droogt en hitte. Dat leverde hinder voor de scheepvaart op, zij mogen nog maar een paar keer per dag door de sluis, bij doodtij. ,,Ik begrijp dat het noodzakelijk is om water in te laten, maar voor ons is het erg nadelig. Het gebeurt vaak op onmogelijke tijden en de tijden wijzigen ook iedere dag. Mensen moeten dus iedere dag bellen naar de sluismeester om te vragen hoe laat ze erdoor kunnen. Dat is een hele hoge drempel voor watersporters.''

Reden 3

Daarbovenop kreeg het haventje aan de Mark begin deze maand ook door de hitte te kampen met blauwalg. ,,Dus het water stinkt. We zitten op een doodlopend stuk, het hoopt zich hier op. Om dat tegen te gaan moet je flink doorspoelen, maar dat is onbetaalbaar.''