’Dit is plek’ zet units op bedrijventerrein Wouwseweg

Het bedrijf ’Dit is plek’ bestaat al 29 jaar en is sinds 2010 gevestigd aan Kromzaad op de Roosendaalse Borchwerf, goed zichtbaar vanaf de A17. ’Dit is plek’ levert tijdelijke ruimte in de vorm van units, sanitaire units, containers, mobiele douchecabines en mobiele toiletcabines aan klanten, die om extra ruimte zitten te springen.

,,We blijven ook gewoon op de Borchwerf zitten. Het terrein bij de Wouwseweg gaan we alleen gebruiken om units of containers op te slaan. Eventuele werkzaamheden of veranderingen aan de units of containers zullen we op de Borchwerf blijven uitvoeren. De extra ruimte, 11.740 vierkante meter, hebben we hard nodig omdat de 7800 vierkante meter op onze huidige locatie echt te krap is,” verteld Jean Paul Kouters, eigenaar van ’Dit is plek’. Op het moment zijn er 11 medewerkers in dienst, maar dat zullen er meer worden omdat er nog paar vacatures open staan.