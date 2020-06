Dit is het nieuwste zeulbandje in Roosendaal: ‘We zijn geen muzikanten, we zijn vrienden’

VIDEOROOSENDAAL - De Latijnse kreet: In dei nomine da cervisiam - in godsnaam geef ons bier, is het motto van de nieuwste zeulband van Roosendaal. Een instrument bespelen kunnen ze niet, lol maken wel.

Elke maandagavond komt de vriendengroep bij elkaar in pop-up café D’r Neffe (naast het Wapen van Roosendaal op de Markt). ,,Deze band is voor ons ons meer een excuus om elke week gezellig naar de kroeg te gaan. Ik sta hier met een trompet in mijn handen, maar ik kan er nog helemaal niks mee“, zegt Daan Marechal (27).

Da Wor Wa

Het carnavalsmotto in Roosendaal voor 2021 is: ‘Wa d’n optreje’. Voor de jongens dé aanleiding om de zeulband ‘Da Wor Wa’ te beginnen: ,,We hebben in maart instrumenten aangeschaft", zegt Bram van den Bemt (22).

,,We zijn geen muzikanten, we zijn vrienden. We repeteren elke week, dat is ook hard nodig want we kunnen niet spelen", zegt Marechal.

Nummers

De zeulband wil klassieke en herkenbare Roosendaalse carnavalsmuziek spelen: ,,We gaan sowieso ‘Tu-Tu-Tullepetaone’ en ‘Nie alluf mar dubbel’ spelen. In ‘Nie alluf mar dubbel’ zit een zangstuk, dan zingt het hele café altijd zo lekker mee", zegt van den Bemt.

Naast Daan en Bram zitten ook Joost, Max, Jelle, Bob, Jeroen, Max, Stef, Rick en Martijn in de band. ,,We hebben ons wel wat op de hals gehaald natuurlijk. Als het niet lukt dan is het vrij pijnlijk. Maar we maken redelijk snel progressie dus ik heb goede hoop dat het gaat lukken", zegt van den Bemt.

De twee ‘bandleiders’ zijn eensgezind over het gezamenlijke doel: ‘lolmaken’. ,,Het is vooral voor de gezelligheid, maar we gaan sowieso optreden tijdens carnaval 2021", zegt van den Bemt. ,,Dat klopt. We doen dit eigenlijk alleen maar voor het plezier. We kunnen geen noten lezen, maar we gaan er wel voor!", zegt Marechal.

Benieuwd of het ze gaat lukken? Via @daworwa op Instagram kun je het hele proces volgen.

