Dit is er te doen rond herdenking en bevrijding in de dorpen rond Roosendaal

ROOSENDAAL - Niet alleen in de stad Roosendaal maar ook in de omliggende dorpen wordt eind deze maand uitgebreid stilgestaan bij de bevrijding 75 jaar geleden. De stad en de dorpen van de huidige gemeente Roosendaal zijn bevrijd in de periode van 26 tot en met 30 oktober 1944.

In Wouw wordt maandag 28 oktober een wandeltocht gelopen vanaf de basisscholen naar het oorlogsmonument in de 28oktoberstraat. De stoet vertrekt om 13.30 uur bij De Geerhoek. Burgemeester Han van Midden legt een krans bij het monument. Diverse leerlingen en muziekvereniging Oranje staan hem bij.

Lopen in Vrijheid

Nispen staat in het teken van ‘Lopen in vrijheid'. Woensdag 23 oktober vertrekken 39 Nispenaren naar Normandië naar een idee van Frank Matthijssen. Hij krijgt op 24 oktober om 07.00 uur een fakkel van de burgemeester van Arromanches en loopt daarmee de eerste van 570 kilometers terug naar Nispen. De groep volgt het spoor van de Engelse Polar Bears, die het dorp bevrijdden.

Zondag 20 oktober verzorgt Robert W. Catsburg een programma onder de titel ‘Battlefield Nispen’ in dorpshuis Nisipa. Aansluitend trekt hij met de deelnemers het veld in om op locatie het verhaal van de bevrijding van Nispen in oktober 1944 tot leven te laten komen. Jan van Oudheusden geeft op 7 november een lezing over het leven in bevrijd Nederland.

Historicus

In Heerle is dinsdag 29 oktober een kranslegging bij de kerk. Die wordt opgezet door de stichting Heerl'k. De leerlingen van de H. Hartschool in Wouwse Plantage zijn vrijdag 25 oktober om 19.00 uur betrokken bij de onthulling van het monument. Burgemeester Han van Midden is er bij. Historicus Johan van Doorn houdt aansluitend een lezing.

Volledig scherm Tien jaar geleden werd de bevrijding ook herdacht. Op de foto burgemeester Michel Marijnen met oud-verzetsstrijders op een expositie in café De Veestallen. © EDMUND MESSERSCHMIDT

Ook in Moerstraten staat de bevolking stil bij de bevrijding in 1944. Op 30 oktober is er vanaf 14.30 uur een educatieve spelmiddag in De Parelmoer voor de kinderen. De kranslegging bij het monument aan de Laagweg is op 30 oktober om 19.00 uur. Hiervoor komt burgemeester Van Midden naar het dorp.

Veelomvattend

Het programma in Roosendaal is veelomvattend. Het begint op zaterdag 26 en zondag 27 oktober met re-enacting in de tuin van het Tongerlohuys. Daar wordt een deel van de bevrijding nagespeeld. Zaterdag 26 oktober is de muzikale bevrijdingstapage in de binnenstad van Roosendaal. Het Euregio Kamerorkest geeft 27 oktober een concert onder de titel ‘In de schaduw van de oorlog’ in De Kring.

Koninklijke Luchtmacht