Dit is er allemaal te doen tijdens feestweek 750 Jaar Roosendaal

ROOSENDAAL - Als de Valley Sound Big Band vrijdag de eerste trompetsignalen over de Markt van Roosendaal blaast is dat het begin van de feestweek die ter gelegenheid van Roosendaal 750 Jaar op touw is gezet door vele honderden vrijwilligers.

Een week lang grootschalige activiteiten van Roosendalers, voor Roosendalers en door Roosendalers. Want dat is de achterliggende gedachte altijd geweest.

Voor het theaterspektakel Kijk ons... Roosendaal, dat op 27, 28 en 29 september op de Markt speelt, zijn nog veel kaarten te koop. Desondanks is voorzitter Cor Verbogt van de organiserende stichting tevreden over de kaartverkoop. Maar een vierde voorstelling op woensdag bleek niet nodig te zijn. Al met al zijn er al 2.660 kaarten aan de man gebracht.

Op de Markt is inmiddels een flink podium gebouwd. Daarop vinden de meeste activiteiten plaats vanaf vrijdag. Hierbij een overzicht van het feestprogramma.

Volledig scherm Valley Sound Big Band met dirigent Peter Bogers (3e van links) en gasten rechtsvoor. Zij openen de feestweek vrijdag. © Foto Timo Reisiger

Vrijdag 21 september

Volledig scherm Nielson kleurt het Rooskleurig Festival op zaterdag 22 september. © ANP Kippa De Valley Sound Big Band opent het feestprogramma om 20.30 uur met 'een spetterend muzikaal programma'. Entree gratis. De Valley Sound Big Band heeft ook een aantal muzikale gasten uitgenodigd, zoals HIP, Stef Broos, Matt Broos, Claudia Camu, Leonardus, Sophie Mol en Haroun Hijman. De absolute uitsmijter is Just Like Robbie Williams: de Nederlandse lookalike van Robbie Williams.

Zaterdag 22 september

Zaterdag is het Rooskleurig Festival dat van 13.00 tot 23.00 uur duurt en dat op verschillende podia in het centrum plaatsvindt met een keur aan lokale en nationale artiesten. Met als klapper een optreden van Nielson.

In de St. Jan begint zaterdag om 12.00 uur de manifestatie KunstenOnder1Dak. Tachtig kunstenaars werken als sinds februari aan deze expositie. Deze tentoonstelling is al drie keer eerder gehouden in Roosendaal. Nu staat alles in het teken van het jubelfeest van de stad. Ook zondag vanaf 12.00 uur.

Zaterdag om 14.00 uur even een plechtig moment in het programma als in de St. Jan het eerste exemplaar van het boek 'In een plaats genaamd Roosendaal' aan burgemeester Jacques Niederer wordt overhandigd.

Volledig scherm Myrthe van der Gaag exposeert voor het eerst bij KunstenOnder1Dak in de Sint Jan. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Zondag 23 september

Verenigingen, stichtingen, (semi)overheidsinstellingen en heel veel andere groeperingen laten zondag zien wat Roosendaal allemaal in huis heeft tijdens het Roosendaals Treffen in het centrum. Het evenement is in het Emile van Loonpark, het parkeerterrein naast het Emile van Loonpark, Vughtstraat, Stadserf, Kloosterstraat, Dominéstraat, Bloemenmarkt, Molenstraat, Tongerloplein en Markt.

Het Roosendaals Treffen worden afgesloten met een muzikale toegift die om 17.00 uur begint. Optredens zijn er van van verschillende bands, die bekend zijn van Dijkpop, zoals Unconditionally Guaranteed en Bang the Skillet.

Donderdag 27 t/m zaterdag 29 september

Kijk ons... Roosendaal is de titel van het theaterspektakel dat op de Markt wordt gespeeld. De geschiedenis van de stad wordt uitgebeeld in muziek, dans, toneel en special effects. Aanvang 21.00 uur. De voorstellingen zijn nog niet uitverkocht. Voor donderdag zijn er nog 200 kaarten en voor vrijdag en zaterdag nog 70 per avond. Bestellen kan online en bij de VVV.

Zondag 30 september

Zondag 30 september begint om 10.00 uur met een oecumenische dienst op de Markt waarna vanaf 11.45 uur een stadsbrunch wordt geserveerd. Roosendaal One World is een dansspektakel dat in feit al begin 2018 van start ging en dat 30 september vanaf 14.00 uur zijn hoogtepunt beleeft.

Op de Nieuwe Markt is die middag vanaf 13.00 uur het evenement All4Harmonie met muziekgezelschappen uit de regio. De veelzijdige coverband IMPAKT sluit de feestweek vanaf 17.00 uur af.

Volledig scherm De band Impakt sluit de feestweek op zondag 30 september af. © Gemeente Roosendaal