Dit is de winnaar van Startersprijs Halderberge

BOSSCHENHOOFD - Het is een lange 'zit': de hele avond zit je op hete kolen. Want, win ik nou wel of niet de Halderbergse Startersprijs 2018?

Wordt het de HAPfabriek, Mandy Haarstyle, Flying Dutch Mom, Verschuren Groen of toch de Foam pruiken? Het is een heuse verkiezing. Een volle zaal maakt het gezellige event mee in De Reiskoffer in Bosschenhoofd. Zelfs Hans Kazan is er.

De gezichten staan hier en daar best wat gespannen. Zes vrouwen en slechts één man. De drie - Chantal Koevoets en de zussen Sabine en Joleine Thijs - van de Hoevense HAPfabriek. Mandy Roovers, de haarstyliste uit Oudenbosch. Claire-Juliette Rousse de Hoevense Flying Dutch Mom. Denise van der Donk uit Hoeven van de foam pruiken en hoeden. En onze enige mannelijke kandidaat Bart van Verschuren Groen uit Oudenbosch. Deze vijf vormen zonder meer de happy few.

Hans Kazan

De selectiecommissie kreeg een recordaantal aanmeldingen. Je moet dus van goeden huize komen. Hans Kazan laat zijn goochelkunsten zien. Maar vertelt ook oprecht over zijn ups en downs van het ondernemerschap. Hiermee is al een redelijk stuk wachttijd gevuld. Zeker als het gaat over zijn verhaal van het mislukte Spanje-avontuur in DWDD.

Al deze jonge startende ondernemers zijn de afgelopen tijd in de picture geweest. Ze hebben ruimschoots hun succesverhaal kunnen delen. Karen van de Wiel bestuurslid: 'Onbekend maakt onbemind. Een starter heeft media-aandacht nodig'.

José Besters zegt dat de selectiecommissie echt goed werk heeft gedaan. Uiteraard is menig bezoeker aan het netwerken.

Social media

Wethouder Thomas Melisse: ,,Als startende wethouder herken ik veel in de beginnende ondernemer. Ik behoor ook tot deze jonge generatie en we doen het anders dan de gevestigde orde. Mooi is te zien dat ze alle vijf met social media actief zijn. Ik hoop dat twijfelende ondernemers zich door hen laten inspireren.''

In de pauze is de laatste stemming. En notaris Robert Dorresteijn kan aan het werk. Het laatste uurtje wachten gaat in. Spanning. En dan. Eindelijk het verlossende woord.