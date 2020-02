Dit is de nieuwe carnavalsvoorzitter van Roosendaal: ‘Hij heeft kwaliteit en brengt sfeer’

‘Verdozing van Brabant moet stoppen’: acht actiegroe­pen komen in verzet

6:00 ROOSENDAAL/MOERDIJK - Brabant als logistiek afvalputje van Nederland. Dat is de grote angst van acht Brabantse actiegroepen die zich verzetten tegen de verdozing van het landschap. Ze voelen zich niet of nauwelijks gehoord en hebben daarom hun krachten gebundeld. Gezamenlijk is er een brief gestuurd naar de provincie waarin ze hun nood klagen.