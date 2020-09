Dit is de meest milieuvriendelijk aangelegde weg van heel de gemeente Roosendaal

WOUWSE PLANTAGE - Wie denkt dat de Plantagebaan in Wouwse Plantage ‘gewoon’ een nieuw laagje asfalt krijgt, kan er niet verder naast zitten. Dat vernieuwde stuk weg is namelijk op meerdere manieren bijzonder te noemen.

Niet alleen is dit het eerste stuk weg in West-Brabant met een toplaag van het duurzame LEAB (Laag Energie Asfalt Beton), voor het eerst in Zuid-Nederland zet aannemer BAM Infra hier de zelfgemaakte elektrische wals voor in. De Plantagebaan: nu de meest milieuvriendelijke aangelegde weg van heel Roosendaal.

Miljoen ton

Dat LEAB is overigens niet nieuw, zegt wegenbouwkundig adviseur Marco Oosterveld van BAM Infra: ,,Werken we al mee sinds 2005, er is al zeker een miljoen ton van gemaakt.’’ Maar nog nooit werd het LEAB als toplaag van wegen gebruikt, altijd als een van de onderlagen. Oosterveld: ,,Nu is het goed genoeg om als toplaag te kunnen gebruiken.’’

Wat dat LEAB zo duurzaam maakt? Dat zit letterlijk in de naam, de lage energieproductie die nodig is voor het spul. Wordt ‘gewoon’ asfalt op zo'n 170 graden geproduceerd, LEAB op 110 graden. Oosterveld: ,,30 procent minder stookkosten, 30 procent minder CO2-uitstoot en dus 30 procent milieuvriendelijker.’’ En dan is het ook nog voor een groot deel gemaakt van oud, hergebruikt asfalt.

Zelfgemaakt

En dan die elektrische wals om dat goedje vast te rijden. Zelfgemaakt, zegt Oosterveld trots: ,,Die wens hadden we al langer, maar zo'n wals is nergens te koop. Dus hebben we heb zelf maar gemaakt. Hij gaat opgeladen één werkdag mee.’’

Wethouder Inge Raaijmakers is in haar nopjes met het duurzame stuk weg: ,,Het gaat bij duurzaamheid al gauw over meer groen, maar de wegenaanleg is daarbij nog een beetje een ondergeschoven kindje. En goed dat zulke innovaties ook eens in onze dorpen voor het eerst worden uitgerold.’’