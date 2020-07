Dit is de man die het Roosendaalse stadion rendabel wil maken met voetbal, horeca en concerten

INTERVIEWROOSENDAAL - Voetbal, bedrijven, concerten, horeca. Die instrumenten moeten het Herstaco-stadion in Roosendaal weer rendabel maken. ,,Hoe mooi is het als je vanaf de loopband voetbal kunt zien?’'

De Zeeuw Pim Felius is de man die het RBC-stadion opnieuw op de kaart moet zetten. Hij is geboren en getogen in Vlissingen, woont al twaalf jaar in Roosendaal. En ja, hij is supporter van RBC.

Sinds wanneer bent u actief in het stadion?

,,Op 1 juni ben ik begonnen als commercieel manager van het stadion. Sinds kort is het stadion overgenomen door zeven aandeelhouders. Zij willen er nieuw leven inblazen. Daar werk ik graag aan mee. De zeven aandeelhouders zijn allemaal drukke ondernemers en daarom hebben zij mij aangesteld om de taken die er liggen, op te pakken. Al jaren ben ik eigenaar van Sportcentrum De Karmel in Bergen op Zoom. Daar blijf ik uiteraard gewoon actief.”

U komt uit een topsportgezin. Wat neem je daar van mee in deze rol?

,,Ik ben met een tennisracket in mijn handen geboren. Mijn pa, Hans Felius, is een voormalig kopstuk van de Nederlandse tennisbond en oud-toernooidirecteur van het ATP-toernooi van Amersfoort. Hij was bondscoach van de tennissers van Israël en hij coachte de dubbelspeelsters Miriam Oremans en Kristie Boogert. Zij wonnen een zilveren medaille tijdens de Olympische Zomerspelen van 2000 in Sydney. Ik heb veel geleerd van mijn vader. Zijn topsportmentaliteit neem ik mee om te knallen in het stadion.”

Bent u geschrokken van de slechte staat van het stadion?

,,Nee, eigenlijk niet. Mijn laatste keer in dit stadion was - hoe kan het ook anders - de allerlaatste wedstrijd in het betaalde voetbal van RBC. Dat was in mei 2011 tijdens RBC - FC Dordrecht. Toen ik hier een tijdje geleden weer naar binnen liep, vond ik dat het er best goed uitzag. Mensen die niks met voetbal hebben, denken echt dat het stadion helemaal vervallen is en dat het gras metershoog op het veld staat. Dat is absoluut niet zo. De amateurtak van RBC speelt hier netjes z’n wedstrijden en er gebeurt van alles. Het begint weer te leven!”

Wat zijn de plannen op korte termijn?

,,Het moet een multifunctioneel stadion worden. De plek waar voorheen het Nationaal Voetbalmuseum zat, wordt nu verbouwd door BVR. Wat leuk is, want BVR heeft eind vorige eeuw ook het stadion gebouwd. De ruimte krijgt een likje verf en het wordt klaargemaakt voor zakelijk gebruik. Die ruimte is multifunctioneel te gebruiken door bijvoorbeeld permanente huurders, de business club van RBC, bedrijvigheid van sponsoren, presentaties en bedrijfsuitjes.”

De hoofdtribune is maar één zijde van het hele stadion. Blijft het daarbij?

,,Voor het horecagedeelte beneden bij de hoofdingang zoeken we nog een exploitant. Dat is meteen een lastige, zeg ik eerlijk. Het moet een meerwaarde voor het stadion zijn, maar we zitten niet in de binnenstad. Het moet wel allemaal exploitabel zijn. RBC is de prominente huurder van het stadion, maar dat is niet genoeg om het stadion rendabel te maken. RBC heeft de ambitie om zo hoog mogelijk te voetballen en daar hoort een goed lopend stadion bij. Op de lange termijn wil ik concerten organiseren. Allemaal binnen de corona richtlijnen of als het weer gewoon mag.”

De invulling van het stadion is al jaren onderwerp van gesprek. Waarom gaat het u wél lukken om het tot een succes te maken?

,,Mijn kracht is om partijen bij elkaar te brengen. En ik ben een sportman in hart en nieren. De bedrijven die we in het stadion willen zien, moeten bedrijven zijn die een raakvlak met sport en/of voetbal hebben. Fitness of een fysiotherapeut bijvoorbeeld. Hoe mooi is het als je op een loopband staat en je uitkijkt op een voetbalveld? Dat is toch fantastisch! Daarnaast heb ik goed contact met de gemeente Roosendaal. Ik heb zelf op het CIOS gezeten, die zit hier aan de overkant op Stadsoevers. Links en rechts ben ik al wat lijntjes aan het uitzetten.”

Zijn er al concrete huurders vastgelegd?

,,Nee, er is nog geen contract getekend. Dat is ook nog veel te snel. Er zijn al wel onderhandelingen bezig. De coronacrisis helpt daar niet bij, want een ondernemer moet ook maar durven.”

Iedereen in Roosendaal heeft een mening over RBC. Bent u niet bang dat u daar te veel naar gaat luisteren?

,,Nee, ik ben geen diehard RBC’er die last heeft van emotie en oud zeer rondom de club en van dingen die in het verleden misschien fout zijn gegaan. Dat zie ik als een voordeel. Natuurlijk wil ik dat RBC hogerop komt. Ik ben wel supporter van de club, maar emotie speelt voor mij niet mee. Dat kan ik goed gescheiden houden.”

PASPOORT Naam: Pim Felius Geboortedatum: 02-03-1987 Geboorteplaats: Vlissingen Opleiding: CIOS en Fontys Sporthogeschool Sport en Economie (SPECO) Burgerlijke staat: Getrouwd, twee kinderen derde is op komst.