Dit is de BN DeStem carnavalskraker van 2018

HOEVEN - 'Hé Jacqueline, waar is de vaseline?' is de BN DeStem carnavalskraker 2018. "Geweldig, we beseffen niet waar we in terecht zijn gekomen", regeert Robert van der Wegen namens Mosterd Na de Maaltijd. De publieksverkiezing kende een overduidelijke winnaar: van de 3.700 stemmen gingen er ruim 1.500 naar de Hoevense muzikanten.

"Wij hadden niks verwacht, alles is voor ons een verrassing." Van der Wegen en zijn kompanen Berry Koevoets en Lars van Berkel worden sinds het uitbrengen van het nummer geleefd. En voor komend carnavalsfeest staan zo'n 25 optredens geboekt. In onder meer Prinsenbeek, Oudenbosch, Stampersgat... "Het wordt kwartiertjeswerk", omschrijft Van der Wegen de planning. "Door dit succes is het ook even schakelen met het thuisfront. We hebben allemaal kinderen en die verwachten dat papa thuis is met carnaval. De zondagmiddag en de dinsdag, met de optocht in Hoeven, hebben we voor onszelf vrij gehouden."

Volledig scherm Het Trio Mosterd Na De Maaltijd (Berry, Lars en Robert) heeft met de carnavalskraker 'Hé Jacqueline, waar is de vaseline' een pot goud in handen. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs

Radio 538

Het nummer 'Hé Jacqueline, waar is de vaseline?' scoorde landelijk bij het Radio 538-programma 'Evers Staat Op' en dingt ook mee naar de Omroep Brabant Kies Je Kraker-verkiezing. Het nummer ontstond bij Van der Wegen thuis aan de keukentafel. "Al spelende op de accordeon kwamen we tot een melodie, daarna ging het om een refrein dat makkelijk ligt en mee te zingen is. Het moet pakkend zijn, je weet nooit of je daarin slaagt. De bedoeling was om een ouderwetse kraker te maken met een hedendaagse tint. Het lijkt heel simpel."

Johnny Purple