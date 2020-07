Dit gaat er gebeuren met het Herstaco-stadion in Roosendaal

,,Er komen multifunctionele ruimtes in het stadion die we gaan verhuren aan bedrijven. Daarnaast wil ik een aantal evenementen en concerten gaan organiseren”, zegt Pim Felius, de nieuwe commerciële man van het Herstaco-stadion. Hij is door de aandeelhouders aangesteld om het twintig jaar oude stadion weer op de kaart te zetten. Felius is ook eigenaar van sportcentrum De Karmel in Bergen op Zoom.