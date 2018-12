Dit bleef journalist Coen Hagenaars het meest bij van 2018 in Roosendaal

Volledig scherm De handjes gingen in maart nog de lucht in bij VLP-leider Arwen van Gestel, maar zijn partij werd door informateur Toine Theunis zonder pardon naar de reservebank verwezen. © peter van trijen/pix4profs

Stad op de schop

Niet te missen: Roosendaal koos dit jaar een nieuwe gemeenteraad. Een bijzondere periode, vooral omdat we als BN DeStem ook eens voor een andere insteek kozen. We stelden met betrokken lezers een echte Roosendaalse kieswijzer samen, hielden samen met De Kring een groot debat. We zagen de geboorte van Roosje, die à la Loesje de politiek op de hak nam.

Een week voor De Dag streken we neer in Kalsdonk om te voelen wat er zoal in die wijk leeft. Persoonlijk hoogtepuntje: Piet Simons, betrokken Kalsdonker die iedere dag zwerfvuil opruimt. Behalve statiegeldflessen. Die brengt ie weg, het bonnetje geeft ie aan ‘iemand dat harder nodig heeft dan hij'. Mooi mens.

Volledig scherm ‘Knuffel-Kalsdonker’ Piet Simons, die er iedere dag op uit trekt om het zwerfvuil in zijn wijk op te ruimen. © peter van trijen/pix4profs

Ook de afloop van die verkiezingen was boeiend: het koningsdrama rondom Ton Schijvenaars, die zijn plek door één stem kwijtraakte aan de toen nog onbekende kapster Selda Bozkurt en het daaropvolgende failliet van de Nieuwe Democraten. Of het resoluut kaltstellen van de VLP (op één na grootste partij) door informateur Toine Theunis. Of de sympathieke ChristenUnie, die voor het eerst de raad in kwam. Er is wel degelijk wat veranderd.

Volledig scherm Oud-Prins Jan Mol in 1965. © West-Brabants Archief

Een ultiem eerbetoon voor Jan Mol

Alsof het zo had moeten zijn. Exact elf dagen na 11-11, dé aftrap van het carnavalsseizoen, komt het droeve bericht naar buiten dat Jan Mol op 92-jarige leeftijd is overleden. Oud-prins, ere-voorzitter, maar bovenal de man die carnaval in Roosendaal halverwege vorige eeuw tot het feest maakte dat het vandaag de dag nog steeds is.

Een bericht dat misschien niet helemaal onverwacht kwam, Mol moest de laatste tijd al vaker tegen zijn zin een stapje terug doen. Een van de laatste optredens van Mol was zijn vertolking samen met burgemeester Jacques Niederer van de Roosendaalse hymne ‘Mijn stadje’ bij het Priense Swaree van afgelopen jaar. Het leverde hem een staande ovatie op.

Volledig scherm Jan Mol samen met burgemeester Jacques Niederer bij hun vertolking van de Roosendaalse hymne 'Mijn stadje' tijdens het afgelopen Priense Swaree. © Still uit JH Video Production Roosendaal

Niederer sprak vorig jaar bij zijn nieuwjaarstoespraak nog de wens uit dat Roosendalers eens wat trotser op hun stad zouden worden. Woorden die niet voor Mol bedoeld waren. Mol wás trots op zijn Roosendaal. En de stad op hem. Komend carnaval zal de stichting regelmatig stilstaan bij het overlijden, maar vooral bij het leven van Mol. Het Tullepetaonse motto van 2019 is het ultieme eerbetoon aan hem: A’k jou nie aar.

Biomineralen

Het gehannes met de huishoudelijke hulp, de soap rondom De Biggelaar, het gedoe met de Beneluxtrein... Allemaal onderwerpen waar ik dit jaar kranten vol over heb geschreven. Maar het meest boeiende dossier van dit jaar was toch wel dat van de biomineralenfabriek. De veelbesproken installatie hield ook in 2018 de gemoederen flink bezig en er valt nog steeds geen zinnig woord te zeggen over hoe dit in 2019 af gaat lopen.

Volledig scherm De SUEZ-afvalverbrander aan de Potendreef in Roosendaal, waar een biomineralenfabriek bij moet komen. © Frank Timmers

Wat er in 2018 allemaal gebeurde rond de fabriek? Komt ie. In maart dient in Breda de rechtszaak van onder andere de Roosendaalse gemeenteraad, Werkgroep Biomineralen, Stichting Sirene en enkele omwonenden tegen de door de gemeente Roosendaal verleende vergunningen voor de mestfabriek. Eind mei wordt bekend dat de rechter al die bezwaren van tafel veegt. Juli: de Werkgroep Biomineralen kondigt - samen met de andere bezwaarmakers - naar de Raad van State te stappen. Oktober: Suez en Biomineralen presenteren een alternatief plan met een kleinschaliger fabriek op eigen terrein. 2019 begint met die Raad van State-zaak en dat zal niet het laatste artikel over deze kwestie zijn.