Dit bedrijf uit Heerle is gespecialiseerd in haagplanten: ‘Haagplanten komen in elke tuin terug’

Een haagplantkwekerij die de naam ‘Pompoentje’ draagt, lijkt misschien gek. Maar dat is niet zo wanneer je weet dat eigenaar Pieter Hendrickx ooit als kleine ondernemer begon met de teelt en verkoop van pompoenen. Hij was toen tien jaar. Hij kweekte deze op een stuk land van zijn ouders, die voornamelijk laanbomen en populieren hadden staan.

Pieter ontdekte spelenderwijs niet alleen het plezier van telen, maar ook de lol van de handel. Dat hij uiteindelijk geen pompoenmagnaat is geworden, komt vooral omdat dit gewas zich moeilijk leent voor grootschalige productie. ,,Als tiener kun je daar een leuk wat centen voor op vakantie mee verdienen”, blikt Pieter terug. ,,Maar een bedrijf is er moeilijk mee op te bouwen.”

Laurier, conifeer en taxus

Pieter kan aan vrijwel alle haagplanten komen. Hij levert ze aan hoveniers, particulieren en hij verzorgt de bestellingen voor verschillende websites. Via verschillende kwekers komen de planten naar Heerle, waar ze netjes verpakt worden en binnen een week klaar staan voor verder gebruik. Daarnaast kweekt Pieter zelf een breed scala aan haagplanten: onder andere taxus, conifeer en laurier.

Over het exacte aantal verschillende soorten twijfelt hij even. ,,Twintig, vijfentwintig”, zegt hij vertwijfeld. ,,Vijfentwintig zeker”, vult Jessica stellig aan. Jessica’s ouders, die één deur verder wonen, hebben een bedrijf in kuip- en perkplanten. ,,Ik heb juist voor haagplanten gekozen omdat deze zo’n beetje in elke tuin terugkomen.”

Meer vraag door corona

Bedrijfsmatig heeft de coronacrisis op het bedrijf geen negatieve invloed gehad. Integendeel zelfs. ,,We zijn flink gegroeid", vertelt Pieter. Er heerst momenteel een schaarste op de plantenmarkt en dat komt hem als handelaar ten goede. Een verklaring voor de gestegen vraag ligt volgens Pieter onder andere bij het vele thuiswerken van afgelopen jaar. ,,Mensen die thuis zitten en door het keukenraam over de tuin uitkijken, krijgen inspiratie om in de tuin te gaan werken." Ook de toegenomen aandacht voor vergroening in de stad is gunstig voor de sector. ,,Bij de vorige crisis zag je dat groen een sluitpost was, nu is dat duidelijk niet het geval."

Het aantal bestellingen is zelfs dermate toegenomen dat zijn werk zich inmiddels bijna volledig afspeelt op kantoor. Ook voor corona verschoof de verhouding tussen veld en kantoor al. Natuurlijk bemoeit hij zich nog met de teelt, maar het alledaagse werk wordt voortaan door anderen gedaan.

Kader: Plantenhandel Aan het begin van het seizoen publiceren kwekers lijsten met de planten en de bijbehorende aantallen die ze voor het komende seizoen weggezet hebben. Dit gebeurt tegenwoordig digitaal. Ook vermelden de kwekers op voorhand de stukprijs. Wanneer Pieter een bestelling krijgt, kijkt hij waar hij planten het beste kan halen. ,,Soms probeer je daarbij de combineren”, licht hij toe. ,,Dan kan het zijn dat een kweker de ene plant vrij goedkoop aanbiedt en een andere iets duurder. Het kan soms toch voordeliger zijn om de duurdere te kopen, gelet op de uitgespaarde transportkosten.” De meeste planten komen van kwekers uit een bepaalde straal rond Heerle. Maar waar nodig, zoekt Pieter het verder weg. ,,Niet kunnen leveren binnen een week? Dat gebeurt echt maar heel zelden.”

Een belangrijke kracht hierin is zoon Jimmy. Sinds een paar maanden is hij officieel werkzaam in het bedrijf. Hiervoor heeft hij jarenlang op zaterdagen en in de vakanties in het bedrijf van zijn opa en oma meegedraaid. Als er iemand voor het agrarisch vak in de wieg gelegd is, is hij het wel. Als dreumes van twee liep hij al met een pompwagen rond te sjouwen. Op de peuter speelzaal onderscheidde hij zich al van de andere kinderen door de speelgoedtractoren netjes op een rijtje klaar te zetten.

,,Ik heb vijftien jaar bij mijn ouders gewerkt”, vertelt Jessica. ,,En vanaf het begin heb ik Jimmy, en later ook Rosita, meegenomen naar het werk. In de box, in de kas. Mensen die mij als kind op zagen groeien in het bedrijf, zagen nu ook mijn kinderen opgroeien.” In tegenstelling tot zijn vader, ligt Jimmy’s hart niet bij de handel. Werken op kantoor, achter de pc, ziet hij niet zitten. Laat hem maar liever met de planten in de weer zijn. Of met de oude trekker, waar hij de afgelopen tijd veel tijd in gestoken heeft om deze op te lappen.

Het is nog de vraag of zijn zus later ook in het bedrijf komt. Zij is graag creatief bezig. Haar inbreng in het bedrijf is zichtbaar in het pas vernieuwde logo van de kwekerij. Dat is gebaseerd op een ontwerp van haar hand. Pieter: ,,Waar we naar toe hopen te groeien is een vast team van jonge mensen, die mee willen groeien met het bedrijf. Met de juiste mensen op de juiste plek. En dan voor de meest drukke maanden wat extra ondersteuning in de vorm van seizoenarbeiders.”

Stekjes

Quote Ik wil graag zelf het assorti­ment bepalen Pieter Hendrickx De haagplanten die bij de kwekerij in Heerle groeien en bloeien, komen als stekjes het bedrijf binnen. Een bewuste keuze die Pieter enkele jaren gelden maakte. ,,Ik wil graag zelf het assortiment bepalen. En toen in nog zelf plant goed inkocht , kwam ik erachter dat ik niet altijd aan alle soorten kon komen.” De stekjes mogen eerst een klein jaar wortelen in P9-potjes om vervolgens binnen nog een jaart door te groeien in een andere pot. Daarna gaan ze naar buiten waar ze in twee tot drie jaar de gewenste grootte bereiken.

Eén hectare grond hebben Pieter en Jessica direct aan huis. Twee hectare ligt in Wouw en in Moerstraten ligt nog eens zeven hectare rond het bedrijf van Pieters ouders, ook een grote bekende naam in de boomkwekerijwereld. Voor de oogst en voor de kwaliteit van de planten staat in de hal een recent aangeschafte op maat gemaakt steekmachine. Een zegen voor degene die de planten uit de grond moet halen, maar ook voor de klant. ,,Als de plant alvast een keer gestoken is, gaat deze haarworteltjes aanmaken”, legt Pieter uit. ,,Daardoor wortelt hij later veel beter en sneller.”

