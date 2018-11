Dit bedrijf komt in het stationsgebouw Bosschenhoofd

Muzikaèl legt de lat opnieuw hoog voor komende voorstel­ling in De Kring

11:35 ROOSENDAAL - Wat is toch het geheim van Muzikaèl uit Hoeven dat hun muzikale shows zo geliefd blijven? ,,Ik denk dat het komt omdat we uiterst kritisch naar onszelf blijven kijken‘’, zegt Marjolein Buijs van de pr-afdeling van de club over de komende voorstelling, die op 3 en 4 november in De Kring te zien is.