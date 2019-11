Distributiecentrum Lidl in Roosendaal nog zeker jaar niet in gebruik

Autotaks in Brabant duurder: ‘Ik had verwacht dat u dit geweldig zou vinden’

8:09 DEN BOSCH - Hoe groot de weerstand ook is, VVD-provinciebestuurder Christophe van der Maat (Mobiliteit en Financiën, VVD) houdt zijn poot stijf: de motorrijtuigenbelasting in Brabant stijgt de komende drie jaar met 2,5 procent per jaar. En ook al blijft onduidelijk waaraan al dat geld wordt uitgegeven, de gedeputeerde krijgt het groene licht van een meerderheid in Provinciale Staten.