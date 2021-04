Discriminatie van Aziatische Nederlanders speelt ook hier: ‘Op school zingen ze nog Hanky Panky Shanghai’

Het is aanschui­ven in de rij voor een Big Mac: ‘We zien het als een uitje’

18 april OUD GASTEL / BERGEN OP ZOOM – De McDonald’s-restaurants in onze regio zijn populair in coronatijd. Het is vaak aanschuiven geblazen bij de McDrive; rijen met hongerige mensen in auto’s die hun bestelling doorgeven aan een medewerker via een welbekende bestelpaal.