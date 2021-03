Dirt jump is het nieuwste onderdeel van de WielerExperience: tricks en een wallride

Judoka Ennio Mertens maakt debuut tussen ‘de grote mannen': ‘Belang­rijk­ste is dat je op gewicht bent’

10:49 Judoka Ennio Mertens (20) uit Roosendaal voelt zich als topsporter in deze tijden een bevoorrecht persoon. Met Team NL was hij afgelopen week actief op de European Open in Praag, zijn eerste toernooi bij de senioren. „Voordat we de mat opgaan, houden we allemaal anderhalve meter afstand. Tijdens de wedstrijd telt dat natuurlijk niet meer.”