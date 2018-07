Diplomadrankje? 'Het zijn geen leerlingen meer'

Het was feest, gisteren op het Gertrudiscollege in Roosendaal. De leerlingen van de havo kregen hun diploma. En dat werd gevierd. Met onder andere wijn en bier.

Directeur Harry Meijers is zich van geen kwaad bewust. ,,Er is alcohol geschonken’’, beaamt hij. ,,Het is een feest en daar hoort drank toch een beetje bij. We hebben ook duidelijk tegen aan onze medewerkers gezegd: niet onder de achttien! Misschien slipt er wel eens een biertje door, met was geen braspartij. En hoe je het ook wendt of keert, ze zijn afgestudeerd. Dus geen leerling meer van onze school.’’