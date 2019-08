Dion en Heleen willen klein en eenvoudig wonen, maar waar?

SCHIJF - Dion Nieuwenhuize en Heleen Verdaasdonk bouwen (met hulp van enkele techneuten) hun eigen tiny house in een bedrijfsloods in Schijf en moeten hun duurzame droomhuisje van 30 vierkante meter groot, voorlopig op een camping plaatsen. ,,We zijn sinds vorig jaar in overleg met de gemeente Rucphen en hebben al tal van voorstellen gedaan, maar het loopt vooralsnog op niks uit.”

Juist omdat het zelf bouwen bij Rucphenaren in de genen zit, stimuleert de gemeente het particuliere opdrachtgeverschap, met daarbij aandacht voor ‘groene inpassing, duurzaamheid en levensloopbestendigheid’. Althans, dat staat in de toekomstvisie Puur Rucphen 2030. Je zou dus denken dat plannen voor milieu-ontziende Tiny Houses worden omarmd. Nog niet dus.

Impressie van het tiny house van Dion en Heleen.

Het stel moest eerst uitleggen wat een tiny house precies is. ,,Ze dachten op het gemeentehuis dat het om een caravan ging of een woonwagen, terwijl het een volwaardige woning is die voldoet aan alle eisen van het Bouwbesluit. Vervolgens hebben we een aantal prettige gesprekken gehad waarin wij allerlei locaties hebben aangedragen. Er zijn drie opties: pachten van de gemeente, pachten van een particulier, grond kopen. De gemeente heeft geen grond beschikbaar behalve kavels 1.000 vierkante meter, terwijl ons huis 30 vierkante meter is.”

Indeling van het tiny house vanaf de voorzijde gezien.

Heleen en Dion kiezen juist voor klein en eenvoudig wonen, om de aarde zo weinig mogelijk te belasten. Ze willen zo weinig mogelijk energie verbruiken, zo weinig mogelijk afval produceren en gebruiken uitsluitend milieuvriendelijke bouwmaterialen, zoals een constructievloer zonder oplosmiddelen erin. Idealisten dus, al is het ook mooi meegenomen dat de woonlasten niet hoog zullen zijn. Het kleine huis kost zo'n 60.000 euro, met installaties als zonnepanelen en regenwaterzuivering komt het op 80.000 euro. Heel wat minder dan hun vroegere appartement in Utrecht.

Dion en Heleen willen de aarde en het milieu zo weinig mogelijk belasten en kiezen uit idealistische overwegingen voor een tiny house. Hun thema is: eenvoud.

,,Het idee voor het tiny house ontstond tijdens een wereldreis. We waren gesetteld, hadden een goede baan, (Dion adviseur Energie en Duurzaamheid, Heleen officier bij de Landmacht) en gingen tijdens die reis nadenken over wat nou werkelijk belangrijk is. Je ervaart vrijheid, wordt niet meer geleefd en komt dichter bij jezelf omdat je geen materiële zaken meer hebt. We kwamen er door ervaring achter dat je niet veel nodig hebt. Wij zijn wel idealistisch ja.”

Dion ergert zich aan mensen die van alles in de natuur dumpen

Dion ergert zich bijvoorbeeld rot aan mensen die van alles weg flikkeren in de natuur. ,,Het is echt hoognodig niet meer energie te gebruiken en verkwisting tegen te gaan. We willen bij onszelf beginnen en het niet van anderen laten afhangen. Het is ook niet iets tijdelijks, we willen een plek waar we dertig jaar kunnen wonen, vrijwel zelfvoorzienend.”

Opknippen kavel mag niet, zegt de wethouder

Wethouder Martien de Bruijn van volkshuisvesting laat in reactie weten dat een kavel van 1.000 vierkante meter niet opgeknipt mag worden in bijvoorbeeld vijf stukken van 200 vierkante meter. ,,Op zo’n kavel mag maar één huis staan. Dat is misschien te wijzigen, maar dat is een principiële wijziging die we in de nieuwe woonvisie zouden moeten opnemen. Aan die visie wordt op dit moment hard gewerkt, ik verwacht dat die er eind september is.”

Wethouder Martien de Bruijn van volkshuisvesting.

Wat De Bruijn betreft moet ‘de nieuwe maatschappelijke ontwikkeling’ van tiny houses nog een plek krijgen in het Rucphense woonbeleid. ,,Hoe gaan we met aanvragen van tiny house initiatiefnemers om? Waar is behoefte aan in onze gemeente? Er zijn bij ons enkele plannen ingediend. In de regio West-Brabant zijn plannen voor veel meer dan één huisje, maar een hele wijk van misschien wel 50 van die woninkjes zien wij in ieder geval niet zitten.”

Plek voor tiny house moet woonbestemming hebben

De plek waar een tiny house komt te staan moet in ieder geval een woonbestemming hebben. ,,Hoe en wat onze inwoners zelf bouwen, dat doet er niet toe. Je hebt een woonbestemming nodig en die is er in het buitengebied nauwelijks, daar mag in feite niet gebouwd worden. Ik denk voor de tiny houses aan een plek aan de rand van een woongebied.”

Het tiny house van Dion en Heleen is naar verwachting eind september klaar. Ze gebruiken waar mogelijk materiaal van de ecologische bouwmarkt. Een van de vier in Nederland, staat, hoe kan het anders in Rucphen: Johan Roozen.