Dineren én integreren in verbouwde kerk: 'Oost moet meer zijn dan alleen horeca'

De kerk wordt al jaren niet meer gebruikt voor diensten, maar door de komst van restaurant Oost is dat bijna nergens meer terug te zien. Het koor is ingeruimd voor een flinke keuken en de kerkbanken zijn vervangen door eettafeltjes en -stoeltjes. Donderdag moet restaurant Oost officieel de deuren openen. Initiatiefneemster Jesse van den Bossche: ,,Ik heb er zin in.''

Koor

Daar is een half jaartje verbouwen aan vooraf gegaan. Die begon kort na carnaval ,,Er is veel gedaan, maar eigenlijk ook weer niet'', zegt Van den Bossche. ,,Het is een monumentaal gebouw, daar mag je niet te veel aan veranderen. Eigenlijk de belangrijkste aanpassing is het plaatsen van de keuken in het koor. Dat leek me zo gaaf, mensen kunnen zo zien waar en hoe hun eten wordt klaargemaakt.''

Recepten

Die keuken werd afgelopen zaterdag voor het eerst getest tijdens een proefsessie. Ruim veertig leden van het koor Skoor mochten als eerste proeven van wat Oost te bieden heeft. En dat is eigenlijk best veel. In Oost wil Van den Bossche gerechten serveren van Marokko tot Thailand en van alles daar tussenin. ,,Zoiets is er nog niet in Roosendaal, terwijl daar volgens mij best vraag naar is. En ik vind het zelf ook gewoon leuk om oosters te koken. Ik heb zelf regelmatig workshops in het buitenland gevolgd. En in Roosendaal krijg ik ook veel recepten, bijvoorbeeld van een Vietnamese dame.''

Volledig scherm roosendaal - 20171310 - jesse van den bossche opent een restaurant in het hervormde kerkje aan de bloemenmarkt © peter van trijen/pix4profs

Verantwoord

Maar Oost moet meer zijn. Van den Bossche - die eerder met Yvonne van Gorp lunchcafé Lente begon - wil ook veel werken met mensen uit de landen waar de gerechten vandaan komen. Hen helpen het Nederlands onder de knie te krijgen en wat werkervaring op te doen. En als dat bevalt, hen een contract aanbieden. ,,Ik wil ook maatschappelijk verantwoord bezig zijn.'' Via Vluchtelingenwerk en haar vorige baan bij het Werkplein heeft Van den Bossche al de nodige lijntjes gelegd. ,,We hebben straks twee Nederlandse koks, maar ook ene Syrische kok, ene Syrische jongeman als barista en stagiaires uit Jemen en Eritrea.''

Inkoken

De voertaal in die multiculturele keuken is zoveel mogelijk Nederlands, benadrukt Van den Bossche. ,,Dat is ook het idee. Als het echt niet anders kan, doen we het in het Engels. Zaterdag ging het prima, het voelt al echt als een team.'' Over twee weken volgt de officiële opening. Tot die tijd gaat Oost al wel gewoon draaien. ,,Kunnen we mooi de pannen 'inkoken'.''