Dineren bij een knappend haardvuurtje in Bosschenhoofd

Feeëriek is het haast te noemen. De weg naar restaurant De Haard in Bosschenhoofd is op het eind onverlicht. Als de autolampen doven, komen we in een donkere tuin terecht, waar kerstlampjes sfeervol branden. Het restaurant zelf zit bijna vol, we zijn de laatste gasten op deze zaterdagavond en krijgen een tafeltje aan het raam. Om ons heen veel geroezemoes: we zien gezinnen, stelletjes en hele families die al volop bezig zijn met hun diner.