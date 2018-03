Dimitri Verhulst draagt voor in Roosendaal, 'Je ziet hem zo in de kroeg zitten'

Duitsers met verborgen ruimte in auto aangehouden voor witwassen in Zegge

10:20 ZEGGE - In Zegge zijn dinsdagmiddag twee mannen (25 en 34) uit Düsseldorf in Duitsland aangehouden op verdenking van witwassen. De bestuurder had duizenden euro's contant op zak. Een geldhond van de politie vond een verborgen ruimte, op de plek waar normaal een airbag zit.